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Номер извещения
ГП910288
Уникальный номер закупки
875
Наименование закупки
Капитальный ремонт остекления цеха №26/103 в осях Д(3-6) согласно ТЗ №720-2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 13:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-13-13
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
D.Pyankov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пьянков Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Капитальный ремонт остекления цеха №26/103 в осях Д(3-6) согласно ТЗ №720-2019
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.11.2019 11:00 GMT +315.11.2019 11:0015.11.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910288Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт остекления цеха №26/103 в осях Д(3-6) согласно ТЗ №720-2019Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
15.11.2019 11:0015.11.2019 11:0015.11.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910288Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт остекления цеха №26/103 в осях Д(3-6) согласно ТЗ №720-2019Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 15:0029.11.2019 15:0029.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910288Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт остекления цеха №26/103 в осях Д(3-6) согласно ТЗ №720-2019Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт остекления цеха №26/103 в осях Д(3-6) согласно ТЗ №720-2019
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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