Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Капитальный ремонт остекления цеха №26/103 в осях Д(3-6) согласно ТЗ №720-2019

    Капитальный ремонт остекления цеха №26/103 в осях Д(3-6) согласно ТЗ №720-2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.11.2019 11:0015.11.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910288Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт остекления цеха №26/103 в осях Д(3-6) согласно ТЗ №720-2019ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910288

    Уникальный номер закупки

    875

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт остекления цеха №26/103 в осях Д(3-6) согласно ТЗ №720-2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 13:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 2_ТЗ №720-2019

    ДВ №720

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-13-13

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    D.Pyankov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пьянков Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт остекления цеха №26/103 в осях Д(3-6) согласно ТЗ №720-2019

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.11.2019 11:00 GMT +315.11.2019 11:0015.11.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910288Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт остекления цеха №26/103 в осях Д(3-6) согласно ТЗ №720-2019Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    15.11.2019 11:0015.11.2019 11:0015.11.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910288Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт остекления цеха №26/103 в осях Д(3-6) согласно ТЗ №720-2019Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    29.11.2019 15:0029.11.2019 15:0029.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910288Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт остекления цеха №26/103 в осях Д(3-6) согласно ТЗ №720-2019Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201929.11.2019 15:0029.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910288Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт остекления цеха №26/103 в осях Д(3-6) согласно ТЗ №720-2019Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт остекления цеха №26/103 в осях Д(3-6) согласно ТЗ №720-2019

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт остекления цеха №26/103 в осях Д(3-6) согласно ТЗ №720-2019"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП145220
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    537913
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП147855
    Выполнение обследования свай металлических гидротехнических сооружений: ПТКЭ (тит.С1.1.4); Причалы №1, №2 (тит.С1.1.1; С1.1.2; С1.1.24-ГР1); Причалы №3, №4 (тит.С1.1.3; С1.1.13)
    Выполнение обследования свай металлических гидротехнических сооружений: ПТКЭ (тит.С1.1.4); ...
    568667
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО Москокс
    Запрос предложений № ГП127904
    Выполнение работ по реализации проекта "Вводные распределительные шкафы постоянного и переменного тока щитовой НУБ-0,4 кВ. Техническое перевооружение.
    Выполнение работ по реализации проекта "Вводные распределительные шкафы постоянного и...
    459432
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    РТИТС
    Запрос (ценовых) котировок № ГП201420
    Выполнение работ по созданию 21 РК ССК на автодорогах в управлении ГК «Автодор»
    Выполнение работ по созданию 21 РК ССК на автодорогах в управлении ГК «Автодор»
    584618
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148909
    Тендер № 201-Т-2021 на выполнение работ по восстановлению в процессе эксплуатации до проектных показателей дороги автомобильной подъездной к кусту скважин газоконденсатных эксплуатационных U71 (инв.№ 0013697)
    Тендер № 201-Т-2021 на выполнение работ по восстановлению в процессе эксплуатации до проектных...
    583296
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225383
    Техническое задание №ТТНГ-на проведение комплексных пусконаладочных работ и запуск объектов в эксплуатацию
    Техническое задание №ТТНГ-на проведение комплексных пусконаладочных работ и запуск объектов в...
    591090
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225377
    Устройство питающих линий 25,0 кВ для электроснабжения контактной сети ж/д путей примыкания 22 км., 29 км. Объекты строительства: «12.9.6-КС.ЭП - электроснабжения контактной сети ж/д путей примыкания 29 км.», «12.8.6-КС.ЭП - электроснабжения контактной сети ж/д путей примыкания 22 км.», «12.3.36-КС.ЭП»
    Устройство питающих линий 25,0 кВ для электроснабжения контактной сети ж/д путей примыкания 22...
    591071
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП201269
    Комплексное ПНР и испытания систем противопожарной защиты, а так же программирование АРМ "Орион Про". Таманского терминала навалочных грузов
    Комплексное ПНР и испытания систем противопожарной защиты, а так же программирование АРМ...
    584141
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить