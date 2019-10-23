www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП910289
Уникальный номер закупки
PG19-09-55
Наименование закупки
№ ЗП 19-09-55 на оказание услуг по проведению исследования «Организация внутреннего аудита в группах компаний»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 13:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 913-78-74 доб. 57874
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тареева Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение исследования «Организация внутреннего аудита в группах компаний»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2019 12:00 GMT +323.10.2019 12:0023.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910289Дата и время окончания срока приема заявок Проведение исследования «Организация внутреннего аудита в группах компаний»Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.10.2019 12:0023.10.2019 12:0023.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910289Дата и время вскрытия заявок Проведение исследования «Организация внутреннего аудита в группах компаний»Москва
Подведение итогов не позднее
06.11.2019 18:0006.11.2019 18:0006.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910289Подведение итогов не позднее Проведение исследования «Организация внутреннего аудита в группах компаний»Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение исследования «Организация внутреннего аудита в группах компаний»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
69
Документация лота
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.