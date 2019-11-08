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Номер извещения
ГП910286
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое обслуживание оборудования установок пожарной автоматики Челябинского филиала ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 13:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Почтовый адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Контактный телефон
+7 35168 9-27-52
Факс
+7 35168 9-27-77
Адрес электронной почты
olenich@uralkuz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Оленич Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
Чебаркуль
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Техническое обслуживание оборудования установок пожарной автоматики Челябинского филиала ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.11.2019 12:00 GMT +308.11.2019 12:0008.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910286Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание оборудования установок пожарной автоматики Челябинского филиала ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.Чебаркуль
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 12:0029.11.2019 12:0029.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910286Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание оборудования установок пожарной автоматики Челябинского филиала ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.Чебаркуль
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание оборудования установок пожарной автоматики Челябинского филиала ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗ.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралкуз
Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз
Адрес местонахождения
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
26.30.50.129
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
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