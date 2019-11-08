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    Главная / Торги / Техническое обслуживание оборудования установок пожарной автоматики Челябинского филиала ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.

    Техническое обслуживание оборудования установок пожарной автоматики Челябинского филиала ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.11.2019 12:0008.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910286Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание оборудования установок пожарной автоматики Челябинского филиала ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910286

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание оборудования установок пожарной автоматики Челябинского филиала ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 13:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация к ТП

    Проект договора

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-27-52

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    olenich@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Оленич Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание оборудования установок пожарной автоматики Челябинского филиала ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.11.2019 12:00 GMT +308.11.2019 12:0008.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910286Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание оборудования установок пожарной автоматики Челябинского филиала ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    29.11.2019 12:0029.11.2019 12:0029.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910286Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание оборудования установок пожарной автоматики Челябинского филиала ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.Чебаркуль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201929.11.2019 12:0029.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910286Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание оборудования установок пожарной автоматики Челябинского филиала ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание оборудования установок пожарной автоматики Челябинского филиала ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    26.30.50.129

    Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание оборудования установок пожарной автоматики Челябинского филиала ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ."

    Кол-во: 6

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