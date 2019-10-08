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Номер извещения
ГП910290
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ЗРА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 13:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18 доб. 1895
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
n.utkin@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Уткин Николай Олегович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ЗРА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 14:30 GMT +308.10.2019 14:3008.10.2019 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910290Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗРАМосква
Подведение итогов не позднее
14.10.2019 12:0014.10.2019 12:0014.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910290Подведение итогов не позднее Закупка ЗРАМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201914.10.2019 12:0014.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910290Подведение итогов не позднее Закупка ЗРАМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ЗРА
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
170 единиц
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усть-Кут, ул. Луговая 23ВРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
28.14.11.131
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 170
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