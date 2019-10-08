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    Главная / Торги / Закупка ЗРА

    Закупка ЗРА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 14:3008.10.2019 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910290Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗРАМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910290

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ЗРА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 13:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Форма КП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18 доб. 1895

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    n.utkin@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Уткин Николай Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ЗРА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 14:30 GMT +308.10.2019 14:3008.10.2019 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910290Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗРАМосква

    Подведение итогов не позднее

    14.10.2019 12:0014.10.2019 12:0014.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910290Подведение итогов не позднее Закупка ЗРАМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201914.10.2019 12:0014.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910290Подведение итогов не позднее Закупка ЗРАМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ЗРА

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    170 единиц

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, ул. Луговая 23ВРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки в течение 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.14.11.131

    Клапаны обратные

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан обратный Ду15 Ру16,0МПа ККОГ-15х16-лсС 16лс48нж под приварку, сталь 09Г2С, ХЛ1 ТУ 3742-009-08620564-2012 класс герметичности А, t раб. среды до 30С"

    Кол-во: 170

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