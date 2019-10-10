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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908362641
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос котировок в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку пожарного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 13:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-93-45
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
Vladislav.Sidorov@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидоров Владислав Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Химки
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пожарного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 12:00 GMT +310.10.2019 12:0010.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908362641Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пожарного оборудованияХимки
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2019 12:0010.10.2019 12:0010.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908362641Дата и время вскрытия заявок Поставка пожарного оборудованияХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пожарного оборудования
Начальная цена
1 158 788,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями к продукции (разд.9 документации) и проектом договора (разд.8 документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями к продукции (разд.9 документации) и проектом договора (разд.8 документации)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
28.29.22.190
28.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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