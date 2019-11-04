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    Главная / Торги / Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов не относящихся к ТКО ЧФ ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.

    Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов не относящихся к ТКО ЧФ ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.11.2019 12:0004.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910278Дата и время окончания срока приема заявок Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов не относящихся к ТКО ЧФ ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910278

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов не относящихся к ТКО ЧФ ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 12:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-27-52

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    olenich@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Оленич Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов не относящихся к ТКО ЧФ ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.11.2019 12:00 GMT +304.11.2019 12:0004.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910278Дата и время окончания срока приема заявок Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов не относящихся к ТКО ЧФ ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.Чебаркуль

    Дата и время вскрытия заявок

    04.11.2019 12:0004.11.2019 12:0004.11.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910278Дата и время вскрытия заявок Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов не относящихся к ТКО ЧФ ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 12:0030.11.2019 12:0030.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910278Подведение итогов не позднее Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов не относящихся к ТКО ЧФ ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.Чебаркуль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 12:0030.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910278Подведение итогов не позднее Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов не относящихся к ТКО ЧФ ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов не относящихся к ТКО ЧФ ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по настоящему Договору осуществляется путем безналичного расчета в следующем порядке: в течение 90 (девяноста) дней с момента подписания акта выполненных работ и на основании счета-фактуры, выставленного в течение 5-ти календарных дней cо дня отгрузки отходов в соответствии со ст. 169 НК РФ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    38

    Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов не относящихся к ТКО ЧФ ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ."

    Кол-во: 1

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