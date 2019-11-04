Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата по настоящему Договору осуществляется путем безналичного расчета в следующем порядке: в течение 90 (девяноста) дней с момента подписания акта выполненных работ и на основании счета-фактуры, выставленного в течение 5-ти календарных дней cо дня отгрузки отходов в соответствии со ст. 169 НК РФ.