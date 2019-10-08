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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП910276
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка программного обеспечения Системы приема и обработки обращений клиентов и их обработке в автоматизированном режиме
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос ценовых предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 12:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,
Почтовый адрес
125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2
Контактный телефон
+7 499 759-41-34 доб. 4173
Факс
--
Адрес электронной почты
torgi@rosdornii.ru
Ф.И.О. контактного лица
Наранова Занда Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка программного обеспечения Системы приема и обработки обращений клиентов и их обработке в автоматизированном режиме
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка программного обеспечения Системы приема и обработки обращений клиентов и их обработке в автоматизированном режиме
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФАУ РОСДОРНИИ
Все закупки и тендеры ФАУ РОСДОРНИИ
Адрес местонахождения
125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,
125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2
62.01
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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