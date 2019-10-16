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    Главная / Торги / «Изготовление и поставка полиграфической продукции (листовки, бланки, карты меню, плакаты, календари, шарики и флажки с логотипом)».

    «Изготовление и поставка полиграфической продукции (листовки, бланки, карты меню, плакаты, календари, шарики и флажки с логотипом)».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2019 16:0016.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910274Дата и время окончания срока приема заявок «Изготовление и поставка полиграфической продукции (листовки, бланки, карты меню, плакаты, календари, шарики и флажки с логотипом)». СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910274

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Изготовление и поставка полиграфической продукции (листовки, бланки, карты меню, плакаты, календари, шарики и флажки с логотипом)».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 12:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Памятка

    Бланки

    Техническое задание

    Уведомление

    Техническое задание с изменениями.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Юридический адрес

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Контактный телефон

    +7 3452 28-55-29

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Zarubina@utair.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зарубина Надежда Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Изготовление и поставка полиграфической продукции (листовки, бланки, карты меню, плакаты, календари, шарики и флажки с логотипом)».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2019 16:00 GMT +316.10.2019 16:0016.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910274Дата и время окончания срока приема заявок «Изготовление и поставка полиграфической продукции (листовки, бланки, карты меню, плакаты, календари, шарики и флажки с логотипом)». Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    16.10.2019 16:0016.10.2019 16:0016.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910274Дата и время вскрытия заявок «Изготовление и поставка полиграфической продукции (листовки, бланки, карты меню, плакаты, календари, шарики и флажки с логотипом)». Сургут

    Подведение итогов не позднее

    26.10.2019 15:0026.10.2019 15:0026.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910274Подведение итогов не позднее «Изготовление и поставка полиграфической продукции (листовки, бланки, карты меню, плакаты, календари, шарики и флажки с логотипом)». Сургут

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    26.10.201926.10.2019 15:0026.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910274Подведение итогов не позднее «Изготовление и поставка полиграфической продукции (листовки, бланки, карты меню, плакаты, календари, шарики и флажки с логотипом)». Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Изготовление и поставка полиграфической продукции (листовки, бланки, карты меню, плакаты, календари, шарики и флажки с логотипом)».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Адрес местонахождения

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    58

    Услуги издательские

    18

    Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Памятка

    02.10.2019

    Бланки

    02.10.2019

    Техническое задание

    02.10.2019

    Уведомление

    02.10.2019

    Техническое задание с изменениями.

    08.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Изготовление и поставка полиграфической продукции (листовки, бланки, карты меню, плакаты, календари, шарики и флажки с логотипом)». "

    Кол-во: 0

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