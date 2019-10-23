Проведение инженерных изысканий по просадке грунта в зоне фундамента ФПлК1 на объекте: «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год» расположенный по адресу: Московская область, Воскресенский муниципальный район, Муниципального образования с.п. Фединское, вблизи д. Свистягино.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП910285 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение инженерных изысканий по просадке грунта в зоне фундамента ФПлК1 на объекте: «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год» расположенный по адресу: Московская область, Воскресенский муниципальный район, Муниципального образования с.п. Фединское, вблизи д. Свистягино. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ-1

Все закупки и тендеры АГК-1 Юридический адрес 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13 Почтовый адрес 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13 Контактный телефон +7 495 926-26-50 Факс {} Адрес электронной почты denis.shcherbakov@agk-1.com Ф.И.О. контактного лица Щербаков Денис Александрович Место рассмотрения предложений Красногорский район Закупки и тендеры Московская область Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги Ключевые слова:

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