www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП910285
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение инженерных изысканий по просадке грунта в зоне фундамента ФПлК1 на объекте: «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год» расположенный по адресу: Московская область, Воскресенский муниципальный район, Муниципального образования с.п. Фединское, вблизи д. Свистягино.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 13:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13
Почтовый адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13
Контактный телефон
+7 495 926-26-50
Факс
{}
Адрес электронной почты
denis.shcherbakov@agk-1.com
Ф.И.О. контактного лица
Щербаков Денис Александрович
Место рассмотрения предложений
Красногорский район
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение инженерных изысканий по просадке грунта в зоне фундамента ФПлК1 на объекте: «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год» расположенный по адресу: Московская область, Воскресенский муниципальный район, Муниципального образования с.п. Фединское, вблизи д. Свистягино.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2019 17:00 GMT +323.10.2019 17:0023.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910285Дата и время окончания срока приема заявок Проведение инженерных изысканий по просадке грунта в зоне фундамента ФПлК1 на объекте: «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год» расположенный по адресу: Московская область, Воскресенский муниципальный район, Муниципального образования с.п. Фединское, вблизи д. Свистягино.Красногорский район
Дата и время вскрытия заявок
23.10.2019 17:0023.10.2019 17:0023.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910285Дата и время вскрытия заявок Проведение инженерных изысканий по просадке грунта в зоне фундамента ФПлК1 на объекте: «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год» расположенный по адресу: Московская область, Воскресенский муниципальный район, Муниципального образования с.п. Фединское, вблизи д. Свистягино.Красногорский район
Подведение итогов не позднее
08.11.2019 23:0008.11.2019 23:0008.11.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910285Подведение итогов не позднее Проведение инженерных изысканий по просадке грунта в зоне фундамента ФПлК1 на объекте: «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год» расположенный по адресу: Московская область, Воскресенский муниципальный район, Муниципального образования с.п. Фединское, вблизи д. Свистягино.Красногорский район
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.11.201908.11.2019 23:0008.11.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910285Подведение итогов не позднее Проведение инженерных изысканий по просадке грунта в зоне фундамента ФПлК1 на объекте: «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год» расположенный по адресу: Московская область, Воскресенский муниципальный район, Муниципального образования с.п. Фединское, вблизи д. Свистягино.Красногорский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение инженерных изысканий по просадке грунта в зоне фундамента ФПлК1 на объекте: «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 000 тонн ТКО в год» расположенный по адресу: Московская область, Воскресенский муниципальный район, Муниципального образования с.п. Фединское, вблизи д. Свистягино.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, Территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, стр. 5, под. 2, этаж 2, помещение 13
71.12
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.