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Наименование процедуры
открытый аукцион на повышение в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 47,6 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 16, кв. 105. Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Ленинградская обл., Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 16, кв. 105
Номер извещения
ГП910272
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартира), общей площадью 47,6 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 16, кв. 105
Начальная цена
3161300.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
02-10-2019 12:23 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.03.2020 18:00
Дата и время проведения
06.03.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
• Общая площадь, кв.м. 47.6 • Жилая площадь, кв.м. 26.5 • Количество комнат 2 • Площадь каждой комнаты, кв.м. (через ";") • Площадь кухни, кв.м. 10.2 • Количество санузлов 1 • Количество совмещенных или раздельных санузлов • Ремонт Требуется косметический ремонт • Балкон/Лоджия Лоджия остекленная • Год постройки дома 1985 • Материал стен Железобетонные панели • Этаж 9 • Этажность дома 9 • Пассажирские и грузовые лифты Есть • Кадастровый номер 47:15:0106009:2086
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
sale@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51
Адрес местонахождения продавца/инициатора
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Существующие обременения: отсутствуют
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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