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Номер извещения
ГП910267
Уникальный номер закупки
73
Наименование закупки
Аукцион по реализации лома черных металлов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 12:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
912-67-77641
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
kozkin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козкин Василий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Габаритный и негабаритный лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 150+/-50т., выставление засора не предусмотрено.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 10:00 GMT +308.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910267Дата и время окончания срока приема заявок Габаритный и негабаритный лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 150+/-50т., выставление засора не предусмотрено.Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.10.2019 12:0008.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП910267Дата окончания срока рассмотрения заявок Габаритный и негабаритный лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 150+/-50т., выставление засора не предусмотрено.Екатеринбург
Дата и время проведения
09.10.2019 12:0009.10.2019 12:0009.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП910267Дата и время проведения Габаритный и негабаритный лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 150+/-50т., выставление засора не предусмотрено.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 21:0011.10.2019 21:0011.10.2019 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910267Подведение итогов не позднее Габаритный и негабаритный лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 150+/-50т., выставление засора не предусмотрено.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Габаритный и негабаритный лом и отходы смешанных видов 3А, 5А и 12А в количестве 150+/-50т., выставление засора не предусмотрено.
Начальная цена
11 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в извещении
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в извещенииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
38.32.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
Габаритный и негабаритный легированный лом и отходы группа Б1 в количестве 60+/-10т., выставление засора не предусмотрено.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 10:00 GMT +308.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910267Дата и время окончания срока приема заявок Габаритный и негабаритный легированный лом и отходы группа Б1 в количестве 60+/-10т., выставление засора не предусмотрено.Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.10.2019 12:0008.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП910267Дата окончания срока рассмотрения заявок Габаритный и негабаритный легированный лом и отходы группа Б1 в количестве 60+/-10т., выставление засора не предусмотрено.Екатеринбург
Дата и время проведения
09.10.2019 12:0009.10.2019 12:0009.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП910267Дата и время проведения Габаритный и негабаритный легированный лом и отходы группа Б1 в количестве 60+/-10т., выставление засора не предусмотрено.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 21:0011.10.2019 21:0011.10.2019 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910267Подведение итогов не позднее Габаритный и негабаритный легированный лом и отходы группа Б1 в количестве 60+/-10т., выставление засора не предусмотрено.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Габаритный и негабаритный легированный лом и отходы группа Б1 в количестве 60+/-10т., выставление засора не предусмотрено.
Начальная цена
11 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в извещении
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в извещенииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
38.32.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
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