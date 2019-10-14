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Номер извещения
31908362359
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
работы по ремонту охлаждающих приборов, коллекторов и трубопроводных магистралей, с врезкой дополнительных сервисных вентилей Ледового опытового бассейна
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 12:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
Контактный телефон
+7 812 748-63-08
Факс
+7 812 748-63-08
Адрес электронной почты
zakupki@ksrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тютерев Антон Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по ремонту охлаждающих приборов, коллекторов и трубопроводных магистралей, с врезкой дополнительных сервисных вентилей Ледового опытового бассейна
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 10:00 GMT +314.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908362359Дата и время окончания срока приема заявок работы по ремонту охлаждающих приборов, коллекторов и трубопроводных магистралей, с врезкой дополнительных сервисных вентилей Ледового опытового бассейна Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 10:0014.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908362359Дата и время вскрытия заявок работы по ремонту охлаждающих приборов, коллекторов и трубопроводных магистралей, с врезкой дополнительных сервисных вентилей Ледового опытового бассейна Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
15.10.2019 23:0015.10.2019 23:0015.10.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908362359Подведение итогов не позднее работы по ремонту охлаждающих приборов, коллекторов и трубопроводных магистралей, с врезкой дополнительных сервисных вентилей Ледового опытового бассейна Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.10.201915.10.2019 23:0015.10.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908362359Подведение итогов не позднее работы по ремонту охлаждающих приборов, коллекторов и трубопроводных магистралей, с врезкой дополнительных сервисных вентилей Ледового опытового бассейна Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по ремонту охлаждающих приборов, коллекторов и трубопроводных магистралей, с врезкой дополнительных сервисных вентилей Ледового опытового бассейна
Начальная цена
1 472 264,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 44, литера ВЛ, кадастровый номер 78:14:0769203:4527, инвентарный номер 202646.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП Крыловский государственный научный центр
Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
33
33.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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