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    Главная / Торги / на право заключения договора на оказание услуг по организации проживания, питания, трансфера, тренировочных занятий в бассейне и бронирования авиабилетов во время проведения Евролиги среди женских команд (квалификационный раунд) 2019 году в городе Утрехте, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»

    на право заключения договора на оказание услуг по организации проживания, питания, трансфера, тренировочных занятий в бассейне и бронирования авиабилетов во время проведения Евролиги среди женских команд (квалификационный раунд) 2019 году в городе Утрехте, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.10.2019 09:0018.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908362340Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по организации проживания, питания, трансфера, тренировочных занятий в бассейне и бронирования авиабилетов во время проведения Евролиги среди женских команд (квалификационный раунд) 2019 году в городе Утрехте, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка» ЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908362340

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на оказание услуг по организации проживания, питания, трансфера, тренировочных занятий в бассейне и бронирования авиабилетов во время проведения Евролиги среди женских команд (квалификационный раунд) 2019 году в городе Утрехте, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 8 УРАЛОЧКА
    Все закупки и тендеры МАУ СШОР № 8

    Юридический адрес

    456200, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Таганайская, 1а

    Почтовый адрес

    456200, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Таганайская, 1а

    Контактный телефон

    +7 912 775-64-99

    Факс

    Адрес электронной почты

    uralochkazapros@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Накоряков Михаил Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Закупки и тендеры Услуги спортивных объектов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации проживания, питания, трансфера, тренировочных занятий в бассейне и бронирования авиабилетов во время проведения Евролиги среди женских команд (квалификационный раунд) 2019 году в городе Утрехте, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.10.2019 09:00 GMT +318.10.2019 09:0018.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908362340Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по организации проживания, питания, трансфера, тренировочных занятий в бассейне и бронирования авиабилетов во время проведения Евролиги среди женских команд (квалификационный раунд) 2019 году в городе Утрехте, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка» Златоуст

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.10.2019 11:0018.10.2019 11:0018.10.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908362340Дата окончания срока рассмотрения заявок оказание услуг по организации проживания, питания, трансфера, тренировочных занятий в бассейне и бронирования авиабилетов во время проведения Евролиги среди женских команд (квалификационный раунд) 2019 году в городе Утрехте, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка» Златоуст

    Дата и время проведения

    18.10.2019 12:0018.10.2019 12:0018.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908362340Дата и время проведения оказание услуг по организации проживания, питания, трансфера, тренировочных занятий в бассейне и бронирования авиабилетов во время проведения Евролиги среди женских команд (квалификационный раунд) 2019 году в городе Утрехте, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка» Златоуст

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908362340Подведение итогов не позднее оказание услуг по организации проживания, питания, трансфера, тренировочных занятий в бассейне и бронирования авиабилетов во время проведения Евролиги среди женских команд (квалификационный раунд) 2019 году в городе Утрехте, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка» Златоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908362340Подведение итогов не позднее оказание услуг по организации проживания, питания, трансфера, тренировочных занятий в бассейне и бронирования авиабилетов во время проведения Евролиги среди женских команд (квалификационный раунд) 2019 году в городе Утрехте, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка» Златоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации проживания, питания, трансфера, тренировочных занятий в бассейне и бронирования авиабилетов во время проведения Евролиги среди женских команд (квалификационный раунд) 2019 году в городе Утрехте, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»

    Начальная цена

    2 156 468,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Утрехт, НидерландыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 120 (ста двадцати) банковских дней. Платежи производятся на основании счетов, счетов-фактур, акта оказанных услуг или других сопровождающих документов Исполнителя, подтверждающих оказание услуг Заказчику
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАУ СШОР № 8
    Все закупки и тендеры МАУ СШОР № 8

    Адрес местонахождения

    456200, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Таганайская, 1а

    Классификатор ОКПД2

    93.11

    Услуги спортивных объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    93.11

    Деятельность спортивных объектов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания"

    Кол-во: 25

    "Позиция 2"

    "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания"

    Кол-во: 80

    "Позиция 3"

    "Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Деятельность туристических агентств"

    Кол-во: 21

    "Позиция 6"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во: 105

    "Позиция 7"

    "Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Деятельность туристических агентств"

    Кол-во: 21

    "Позиция 9"

    "Деятельность спортивных объектов"

    Кол-во: 5

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