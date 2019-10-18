на право заключения договора на оказание услуг по организации проживания, питания, трансфера, тренировочных занятий в бассейне и бронирования авиабилетов во время проведения Евролиги среди женских команд (квалификационный раунд) 2019 году в городе Утрехте, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908362340 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора на оказание услуг по организации проживания, питания, трансфера, тренировочных занятий в бассейне и бронирования авиабилетов во время проведения Евролиги среди женских команд (квалификационный раунд) 2019 году в городе Утрехте, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 8 УРАЛОЧКА

Все закупки и тендеры МАУ СШОР № 8 Юридический адрес 456200, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Таганайская, 1а Почтовый адрес 456200, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Таганайская, 1а Контактный телефон +7 912 775-64-99 Факс Адрес электронной почты uralochkazapros@gmail.com Ф.И.О. контактного лица Накоряков Михаил Николаевич Место рассмотрения предложений Златоуст Закупки и тендеры Челябинская область Закупки и тендеры Услуги спортивных объектов Ключевые слова:

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