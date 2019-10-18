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Номер извещения
31908362340
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на оказание услуг по организации проживания, питания, трансфера, тренировочных занятий в бассейне и бронирования авиабилетов во время проведения Евролиги среди женских команд (квалификационный раунд) 2019 году в городе Утрехте, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456200, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Таганайская, 1а
Почтовый адрес
456200, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Таганайская, 1а
Контактный телефон
+7 912 775-64-99
Факс
Адрес электронной почты
uralochkazapros@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Накоряков Михаил Николаевич
Место рассмотрения предложений
Златоуст
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Оказание услуг по организации проживания, питания, трансфера, тренировочных занятий в бассейне и бронирования авиабилетов во время проведения Евролиги среди женских команд (квалификационный раунд) 2019 году в городе Утрехте, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2019 09:00 GMT +318.10.2019 09:0018.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908362340Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по организации проживания, питания, трансфера, тренировочных занятий в бассейне и бронирования авиабилетов во время проведения Евролиги среди женских команд (квалификационный раунд) 2019 году в городе Утрехте, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка» Златоуст
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.10.2019 11:0018.10.2019 11:0018.10.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908362340Дата окончания срока рассмотрения заявок оказание услуг по организации проживания, питания, трансфера, тренировочных занятий в бассейне и бронирования авиабилетов во время проведения Евролиги среди женских команд (квалификационный раунд) 2019 году в городе Утрехте, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка» Златоуст
Дата и время проведения
18.10.2019 12:0018.10.2019 12:0018.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908362340Дата и время проведения оказание услуг по организации проживания, питания, трансфера, тренировочных занятий в бассейне и бронирования авиабилетов во время проведения Евролиги среди женских команд (квалификационный раунд) 2019 году в городе Утрехте, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка» Златоуст
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 16:0018.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908362340Подведение итогов не позднее оказание услуг по организации проживания, питания, трансфера, тренировочных занятий в бассейне и бронирования авиабилетов во время проведения Евролиги среди женских команд (квалификационный раунд) 2019 году в городе Утрехте, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка» Златоуст
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.10.201918.10.2019 16:0018.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908362340Подведение итогов не позднее оказание услуг по организации проживания, питания, трансфера, тренировочных занятий в бассейне и бронирования авиабилетов во время проведения Евролиги среди женских команд (квалификационный раунд) 2019 году в городе Утрехте, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка» Златоуст
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации проживания, питания, трансфера, тренировочных занятий в бассейне и бронирования авиабилетов во время проведения Евролиги среди женских команд (квалификационный раунд) 2019 году в городе Утрехте, для нужд Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 «Уралочка»
Начальная цена
2 156 468,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Утрехт, НидерландыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАУ СШОР № 8
Все закупки и тендеры МАУ СШОР № 8
Адрес местонахождения
456200, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Таганайская, 1а
93.11
93.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25
Кол-во: 80
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 21
Кол-во: 105
Кол-во: 1
Кол-во: 21
Кол-во: 5
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