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Номер извещения
ГП910419
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонтно-строительные и специальные работы в помещениях ОО № 042/2030 Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный" в г. Хабаровск.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 09:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16, корп.1
Почтовый адрес
690001, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 109А
Контактный телефон
+7 914 972-94-64
Факс
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Адрес электронной почты
elena.vishnyakova@vladivostok.gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вишнякова Елена Петровна
Место рассмотрения предложений
Владивосток
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Ремонтно-строительные и специальные работы в помещениях ОО № 042/2030 Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный" расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул . Муравьева-Амурского, 50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2019 11:00 GMT +321.10.2019 11:0021.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910419Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтно-строительные и специальные работы в помещениях ОО № 042/2030 Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный" расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул . Муравьева-Амурского, 50Владивосток
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2019 11:0021.10.2019 11:0021.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910419Дата и время вскрытия заявок Ремонтно-строительные и специальные работы в помещениях ОО № 042/2030 Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный" расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул . Муравьева-Амурского, 50Владивосток
Подведение итогов не позднее
08.11.2019 05:0008.11.2019 05:0008.11.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910419Подведение итогов не позднее Ремонтно-строительные и специальные работы в помещениях ОО № 042/2030 Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный" расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул . Муравьева-Амурского, 50Владивосток
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.11.201908.11.2019 05:0008.11.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910419Подведение итогов не позднее Ремонтно-строительные и специальные работы в помещениях ОО № 042/2030 Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный" расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул . Муравьева-Амурского, 50Владивосток
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонтно-строительные и специальные работы в помещениях ОО № 042/2030 Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный" расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул . Муравьева-Амурского, 50
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16, корп.1
690001, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 109А
43.39.11
43
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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