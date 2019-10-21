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    Главная / Торги / Ремонтно-строительные и специальные работы в помещениях ОО № 042/2030 Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный" в г. Хабаровск.

    Ремонтно-строительные и специальные работы в помещениях ОО № 042/2030 Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный" в г. Хабаровск.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.10.2019 11:0021.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910419Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтно-строительные и специальные работы в помещениях ОО № 042/2030 Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный" расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул . Муравьева-Амурского, 50ВладивостокПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910419

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонтно-строительные и специальные работы в помещениях ОО № 042/2030 Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный" в г. Хабаровск.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 09:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) Дальневосточный
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16, корп.1

    Почтовый адрес

    690001, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 109А

    Контактный телефон

    +7 914 972-94-64

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    elena.vishnyakova@vladivostok.gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вишнякова Елена Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Владивосток

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонтно-строительные и специальные работы в помещениях ОО № 042/2030 Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный" расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул . Муравьева-Амурского, 50

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.10.2019 11:00 GMT +321.10.2019 11:0021.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910419Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтно-строительные и специальные работы в помещениях ОО № 042/2030 Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный" расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул . Муравьева-Амурского, 50Владивосток

    Дата и время вскрытия заявок

    21.10.2019 11:0021.10.2019 11:0021.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910419Дата и время вскрытия заявок Ремонтно-строительные и специальные работы в помещениях ОО № 042/2030 Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный" расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул . Муравьева-Амурского, 50Владивосток

    Подведение итогов не позднее

    08.11.2019 05:0008.11.2019 05:0008.11.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910419Подведение итогов не позднее Ремонтно-строительные и специальные работы в помещениях ОО № 042/2030 Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный" расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул . Муравьева-Амурского, 50Владивосток

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.11.201908.11.2019 05:0008.11.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910419Подведение итогов не позднее Ремонтно-строительные и специальные работы в помещениях ОО № 042/2030 Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный" расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул . Муравьева-Амурского, 50Владивосток

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонтно-строительные и специальные работы в помещениях ОО № 042/2030 Филиала Банка ГПБ (АО) "Дальневосточный" расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул . Муравьева-Амурского, 50

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16, корп.1

    690001, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 109А

    Классификатор ОКПД2

    43.39.11

    Работы отделочные декоративные

    43

    Работы строительные специализированные

    41.20

    Здания и работы по возведению зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонтно-строительные и специальные работы"

    Кол-во: 0

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