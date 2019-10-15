Лот 1

1.1. Исполнитель обязуется изготавливать и поставлять полиграфическую продукцию (далее – Продукция) на условиях настоящего Договора, в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к Договору) на основании заказов Заказчика (далее – Заказ), а Заказчик принимать и оплачивать Продукцию. 1.2. Заказчик самостоятельно определяет в Заказах количество, ассортимент Продукции, а также адрес поставки Продукции. Заказ и дизайн-макет Продукции согласовываются сторонами по электронной почте. Со стороны Заказчика: bragin@bspb.ru, со стороны Исполнителя: __________________. 1.3. Настоящий Договор заключается по результатам процедуры закупки в электронной форме, проведенной Заказчиком путем попозиционной закупки в соответствии с Регламентом электронной площадки ООО ЭТП ГПБ (редакция от 1 мая 2019). Исполнитель признан победителем попозиционной закупки в соответствии с Протоколом рассмотрения заявок №___ от «___»________2019, утвержденным Заказчиком. 1.4. Договор заключается с учетом предоставления Сторонами следующих гарантий и заверений об обстоятельствах, имеющих значение для его заключения, исполнения и прекращения: 1.4.1. Исполнитель заверяет и гарантирует, что поставка Продукции в рамках Договора будет соответствовать Документации попозиционная закупка евро буклетов ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от «___»_________2019, утвержденной Заказчиком «___»__________2019 и опубликованной на ЭТП в целях проведения Попозиционной закупки, победителем которой является Исполнитель (далее-Документация). 1.4.2. Исполнитель заверяет и гарантирует, что заключение настоящего Договора и передача Продукции Заказчику не нарушают никаких обязательств Исполнителя и требований действующего законодательства, не противоречат таковым и не приведут к такому нарушению или противоречию. Продукция, которая будет поставляться в рамках Договора, будет свободна от прав и притязаний третьих лиц, не будет отчуждена и не будет подлежать отчуждению третьим лицам по каким-либо основаниям, не будет являться предметом судебного или иного спора, не будет находиться в залоге, под арестом; право собственности Исполнителя на Продукцию не будет обременено каким-либо иным способом. 1.4.3. Стороны гарантируют друг другу, что, заключая настоящий Договор, действуют свободно и без принуждения, и настоящий Договор не является кабальной сделкой в смысле статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключение Договора не ущемляет интересов иных кредиторов и не приведет к возникновению признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества соответственно Исполнителя и Заказчика. 1.4.4. Стороны гарантируют друг другу, что они выполнили все корпоративные процедуры и получили одобрения и согласования, необходимые для заключения Договора, что настоящий Договор подписан надлежаще уполномоченными представителями Сторон. Сторонами получены все необходимые одобрения, требуемые в соответствии с применимыми нормативными правовыми актами, Уставом и внутренними документами Сторон для заключения настоящего Договора. 1.4.5. Стороны гарантируют друг другу, что не обладают признаками несостоятельности (банкротства), что на момент заключения Договора в отношении соответственно Исполнителя и Заказчика не введена процедура банкротства, в арбитражный суд не подано заявление о признании банкротом, отсутствуют признаки неплатежеспособности или недостаточности имущества, а также отсутствуют основания полагать, что указанные обстоятельства возникнут в течение как минимум шести месяцев после заключения Договора. 1.4.6. Стороны гарантируют друг другу, что в течение действия Договора они примут все разумно необходимые и достаточные меры для поддержания в силе гарантий и заверений, предусмотренных в настоящем Договоре. В случае, если настоящий Договор будет впоследствии признан недействительным в соответствии с вступившим в законную силу решением суда по причине нарушения гарантий и заверений, предусмотренных Договором Сторона, допустившая подобное нарушение, обязуется возместить другой Стороне все убытки, возникшие в результате такого нарушения.