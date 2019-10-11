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    Главная / Торги / Транспортировка автотранспортом сварных труб по маршруту г.Раахе (Финляндия) – г.Колпино (СПб, Ижорская Промышленная Площадка)

    Транспортировка автотранспортом сварных труб по маршруту г.Раахе (Финляндия) – г.Колпино (СПб, Ижорская Промышленная Площадка)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 14:0011.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910251Дата и время окончания срока приема заявок Транспортировка автотранспортом сварных труб по маршруту г.Раахе (Финляндия) – г.Колпино (СПб, Ижорская Промышленная Площадка)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910251

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортировка автотранспортом сварных труб по маршруту г.Раахе (Финляндия) – г.Колпино (СПб, Ижорская Промышленная Площадка)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 11:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Приложение №1

    Типовой договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-82-44

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anna.Vasilyeva@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Анна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортировка автотранспортом сварных труб по маршруту г.Раахе (Финляндия) – г.Колпино (СПб, Ижорская Промышленная Площадка)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.10.2019 14:00 GMT +311.10.2019 14:0011.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910251Дата и время окончания срока приема заявок Транспортировка автотранспортом сварных труб по маршруту г.Раахе (Финляндия) – г.Колпино (СПб, Ижорская Промышленная Площадка)Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    11.10.2019 14:0011.10.2019 14:0011.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910251Дата и время вскрытия заявок Транспортировка автотранспортом сварных труб по маршруту г.Раахе (Финляндия) – г.Колпино (СПб, Ижорская Промышленная Площадка)Колпино

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 14:0031.10.2019 14:0031.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910251Подведение итогов не позднее Транспортировка автотранспортом сварных труб по маршруту г.Раахе (Финляндия) – г.Колпино (СПб, Ижорская Промышленная Площадка)Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 14:0031.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910251Подведение итогов не позднее Транспортировка автотранспортом сварных труб по маршруту г.Раахе (Финляндия) – г.Колпино (СПб, Ижорская Промышленная Площадка)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортировка автотранспортом сварных труб по маршруту г.Раахе (Финляндия) – г.Колпино (СПб, Ижорская Промышленная Площадка)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Раахе (Финляндия) – г.Колпино (СПб, Ижорская Промышленная Площадка)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика услуг в течение 30 (тридцати) рабочих дней после оказания услуг.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортировка автотранспортом сварных труб по маршруту г.Раахе (Финляндия) – г.Колпино (СПб, Ижорская Промышленная Площадка)"

    Кол-во: 1

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