На право заключения договора на поставку мучных кондитерских изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Омске (для перепродажи через собственную торговую сеть)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908362180 Уникальный номер закупки 330/2019-РЭФ Номер закупки Наименование закупки На право заключения договора на поставку мучных кондитерских изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Омске (для перепродажи через собственную торговую сеть) Валюта процедуры RUB Способ закупки Редукцион Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Редукционная документация 330

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