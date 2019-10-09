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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП910247
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация металлолома класса А3 и класса А 5
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 11:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-23-92
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Tatyana.Prudkaya@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Прудкая Татьяна Игоревна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Реализация металлолома класса А3 и класса А 5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 11:30 GMT +309.10.2019 11:3009.10.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910247Дата и время окончания срока приема заявок Реализация металлолома класса А3 и класса А 5Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2019 11:3009.10.2019 11:3009.10.2019 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910247Дата и время вскрытия заявок Реализация металлолома класса А3 и класса А 5Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
13.11.2019 11:0013.11.2019 11:0013.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910247Подведение итогов не позднее Реализация металлолома класса А3 и класса А 5Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация металлолома класса А3 и класса А 5
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
на условиях самовывоза за счет Покупателя. Стоимость 1 тонны топлива (диз.топливо зимнее ЕВРО 2) с учетом НДС 20% 61046,39 ( на 295 км , приобретение у сторонней организации) Стоимость 1 тонны топлива (диз.топливо зимнее ЕВРО 2) с учетом НДС 20% 63592,26 ( на 4 км , приобретение у сторонней организации)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
38.32.22.111
38.32.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 400
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