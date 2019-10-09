Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

на условиях самовывоза за счет Покупателя. Стоимость 1 тонны топлива (диз.топливо зимнее ЕВРО 2) с учетом НДС 20% 61046,39 ( на 295 км , приобретение у сторонней организации) Стоимость 1 тонны топлива (диз.топливо зимнее ЕВРО 2) с учетом НДС 20% 63592,26 ( на 4 км , приобретение у сторонней организации)Рассчитать логистику >