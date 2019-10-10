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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Молока питьевого (группа Н – СИЗ и Охрана труда, подгруппы: НЕ - Спецпитание) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (№ ВК-ТС-133-19).

    Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Молока питьевого (группа Н – СИЗ и Охрана труда, подгруппы: НЕ - Спецпитание) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (№ ВК-ТС-133-19).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 12:0010.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908363519Дата и время окончания срока приема заявок Молоко питьевоеПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908363519

    Уникальный номер закупки

    ВК-ТС-133-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Молока питьевого (группа Н – СИЗ и Охрана труда, подгруппы: НЕ - Спецпитание) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (№ ВК-ТС-133-19).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 15:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-53 доб. 1153

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.zazulina@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зазулина Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Карелия Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот 1

    Молоко питьевое

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201924.10.2019 15:0024.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908363519Подведение итогов не позднее Молоко питьевоеПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Молоко питьевое

    Начальная цена

    138 230,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с конкурсной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Петрозаводск, Центральная котельнаяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с конкурсной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-Тепловые сети
    Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18

    Классификатор ОКПД2

    10.51.11.110

    Молоко питьевое пастеризованное

    Классификатор ОКВЭД2

    46.33.1

    Торговля оптовая молочными продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Молоко питьевое"

    Кол-во: 2057

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