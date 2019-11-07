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Номер извещения
ГП910253
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества (4 автомобиля), находящееся по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, д. 101. Собственник: Закрытое акционерное общество «Газпром инвест Юг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 11:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Автомобиль Mercedes-Benz S450 4 MATIC, год выпуска - 2009; гос. номер - М 191 ХЕ 199; VIN - WDD2211841A293069; Мощность двигателя, л.с / Рабочий объем двигателя, куб. См - 340 л.с./4663куб.см; Тип двигателя – бензиновый; пробег, км - 125 660 км.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910253Подведение итогов не позднее Автомобиль Mercedes-Benz S450 4 MATIC, год выпуска - 2009; гос. номер - М 191 ХЕ 199; VIN - WDD2211841A293069; Мощность двигателя, л.с / Рабочий объем двигателя, куб. См - 340 л.с./4663куб.см; Тип двигателя – бензиновый; пробег, км - 125 660 км.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль Mercedes-Benz S450 4 MATIC, год выпуска - 2009; гос. номер - М 191 ХЕ 199; VIN - WDD2211841A293069; Мощность двигателя, л.с / Рабочий объем двигателя, куб. См - 340 л.с./4663куб.см; Тип двигателя – бензиновый; пробег, км - 125 660 км.
Начальная цена
1 140 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
114 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль Mercedes-Benz S 500 4 MATIC, год выпуска - 2013; гос. номер - С 929 ВЕ 777; VIN - WDD2211851A037833; Мощность двигателя, л.с / Рабочий объем двигателя, куб. См - 456 л.с./4663 куб.см; Тип двигателя – бензиновый; пробег, км - 182 500 км.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910253Подведение итогов не позднее Автомобиль Mercedes-Benz S 500 4 MATIC, год выпуска - 2013; гос. номер - С 929 ВЕ 777; VIN - WDD2211851A037833; Мощность двигателя, л.с / Рабочий объем двигателя, куб. См - 456 л.с./4663 куб.см; Тип двигателя – бензиновый; пробег, км - 182 500 км.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль Mercedes-Benz S 500 4 MATIC, год выпуска - 2013; гос. номер - С 929 ВЕ 777; VIN - WDD2211851A037833; Мощность двигателя, л.с / Рабочий объем двигателя, куб. См - 456 л.с./4663 куб.см; Тип двигателя – бензиновый; пробег, км - 182 500 км.
Начальная цена
2 751 524,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
275 152,42 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль Mercedes-Benz E 300 4 MATIC, год выпуска - 2013; гос. номер - Х 771 РВ 77; VIN - WDD2120801A948419; Мощность двигателя, л.с / Рабочий объем двигателя, куб. См - 249 л.с./3498 куб.см; Тип двигателя – бензиновый; пробег, км - 105 660 км.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910253Подведение итогов не позднее Автомобиль Mercedes-Benz E 300 4 MATIC, год выпуска - 2013; гос. номер - Х 771 РВ 77; VIN - WDD2120801A948419; Мощность двигателя, л.с / Рабочий объем двигателя, куб. См - 249 л.с./3498 куб.см; Тип двигателя – бензиновый; пробег, км - 105 660 км.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль Mercedes-Benz E 300 4 MATIC, год выпуска - 2013; гос. номер - Х 771 РВ 77; VIN - WDD2120801A948419; Мощность двигателя, л.с / Рабочий объем двигателя, куб. См - 249 л.с./3498 куб.см; Тип двигателя – бензиновый; пробег, км - 105 660 км.
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
120 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль Mercedes-Benz GL500 4 MATIC, год выпуска - 2013; гос. номер - С 939 СХ 77; VIN - WDC1668731A215870; Мощность двигателя, л.с / Рабочий объем двигателя, куб. См - 435 л.с./ 4663 куб.см; Тип двигателя – бензиновый; пробег, км - 71 259 км.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910253Подведение итогов не позднее Автомобиль Mercedes-Benz GL500 4 MATIC, год выпуска - 2013; гос. номер - С 939 СХ 77; VIN - WDC1668731A215870; Мощность двигателя, л.с / Рабочий объем двигателя, куб. См - 435 л.с./ 4663 куб.см; Тип двигателя – бензиновый; пробег, км - 71 259 км.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль Mercedes-Benz GL500 4 MATIC, год выпуска - 2013; гос. номер - С 939 СХ 77; VIN - WDC1668731A215870; Мощность двигателя, л.с / Рабочий объем двигателя, куб. См - 435 л.с./ 4663 куб.см; Тип двигателя – бензиновый; пробег, км - 71 259 км.
Начальная цена
2 031 795,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
203 179,52 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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