Проведение процедуры Открытого запроса предложений в электронной форме «На право заключения договора на оказание услуг по проведению режимно-наладочных испытаний водогрейных котлов, работающих на твердом топливе, в котельных ООО «Теплосеть», для нужд ООО «Теплосеть» в 2019г.»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908361975 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение процедуры Открытого запроса предложений в электронной форме «На право заключения договора на оказание услуг по проведению режимно-наладочных испытаний водогрейных котлов, работающих на твердом топливе, в котельных ООО «Теплосеть», для нужд ООО «Теплосеть» в 2019г.» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть

Все закупки и тендеры Теплосеть Юридический адрес 662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11 Почтовый адрес 662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11 Контактный телефон +7 39151 9-05-17 Факс +7 39151 9-05-10 Адрес электронной почты Irina.Kolmakova@rusal.com Ф.И.О. контактного лица Колмакова Ирина Викторовна Место рассмотрения предложений ООО «Теплосеть» Россия, Красноярский край, г. Ачинск, улица Комсомольская, 11 Закупки и тендеры Красноярский край Закупки и тендеры Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации Ключевые слова:

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