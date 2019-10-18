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Номер извещения
31908361945
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка офисной мебели
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 11:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-01-74
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петровская Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка офисной мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2019 11:00 GMT +318.10.2019 11:0018.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908361945Дата и время окончания срока приема заявок Закупка офисной мебели Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.10.2019 11:0021.10.2019 11:0021.10.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908361945Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка офисной мебели Москва
Дата и время проведения
22.10.2019 11:0022.10.2019 11:0022.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908361945Дата и время проведения Закупка офисной мебели Москва
Подведение итогов не позднее
22.10.2019 16:0022.10.2019 16:0022.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908361945Подведение итогов не позднее Закупка офисной мебели Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка офисной мебели
Начальная цена
4 073 297,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке (разделы проект договора и техническое задание)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, непосредственно до места разгрузки и сборки товараРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
31.01.12.190
31.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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