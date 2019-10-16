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    Главная / Торги / Поставка строительного ручного инструмента

    Поставка строительного ручного инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2019 11:0016.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908361947Дата и время окончания срока приема заявок Закупка строительно-отделочного инструмента МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908361947

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка строительного ручного инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 11:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Сведения о ценах за единицу товара

    Извещение (ЗКвЭФ) с изменениями от 09.10.2019

    Техническое задание с изменениями от 09.10.2019

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Юридический адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Почтовый адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 495 675-01-74

    Факс

    +7 495 675-01-74

    Адрес электронной почты

    zakupki@corpkometa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петровская Наталья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка строительно-отделочного инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2019 11:00 GMT +316.10.2019 11:0016.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908361947Дата и время окончания срока приема заявок Закупка строительно-отделочного инструмента Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.10.2019 11:0016.10.2019 11:0016.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908361947Дата и время вскрытия заявок Закупка строительно-отделочного инструмента Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.10.201917.10.2019 11:0017.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908361947Подведение итогов не позднее Закупка строительно-отделочного инструмента Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка строительно-отделочного инструмента

    Начальная цена

    288 037,39

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением о закупке (разделы: проект договора и техническое задание)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, стр. 36, непосредственно до места храненияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется по безналичному расчету с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Исполнителя, открытый Исполнителем в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке – Банк ГПБ (АО), при наличии у Исполнителя с Банком ГПБ (АО) заключенного договора о банковском сопровождении.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    20.30.24.120

    Материалы для красочных валиков и прочие вспомогательные материалы для полиграфии, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30

    Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик"

    Кол-во: 1

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