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    Главная / Торги / Металлолом

    Металлолом

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2019 23:0006.10.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910250Дата и время окончания срока приема заявок Металлолом категорий (3А- 5А-12А) , 16А. ВыборгПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910250

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металлолом

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.10.2019 11:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анкета

    Протокол согласования цены

    Техничекое задание

    Шаблон договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВЫБОРГСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры ПАО ВСЗ

    Юридический адрес

    188800, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВЫБОРГ, Ш ПРИМОРСКОЕ, 2Б,

    Почтовый адрес

    188800, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВЫБОРГ, Ш ПРИМОРСКОЕ, 2Б

    Контактный телефон

    +7 921 858-17-41

    Факс

    Адрес электронной почты

    DorofeevaVA@vsy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дорофеева Вера Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Выборг

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    лом, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Металлолом категорий (3А- 5А-12А) , 16А.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.10.2019 23:00 GMT +306.10.2019 23:0006.10.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910250Дата и время окончания срока приема заявок Металлолом категорий (3А- 5А-12А) , 16А. Выборг

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2019 17:0008.10.2019 17:0008.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910250Подведение итогов не позднее Металлолом категорий (3А- 5А-12А) , 16А. Выборг

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.201908.10.2019 17:0008.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910250Подведение итогов не позднее Металлолом категорий (3А- 5А-12А) , 16А. Выборг

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлолом категорий (3А- 5А-12А) , 16А.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ВСЗ
    Все закупки и тендеры ПАО ВСЗ

    Адрес местонахождения

    188800, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВЫБОРГ, Ш ПРИМОРСКОЕ, 2Б,

    188800, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВЫБОРГ, Ш ПРИМОРСКОЕ, 2Б

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлолом категории (3А- 5А-12А)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Металлолом категории 16А"

    Кол-во: 5

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