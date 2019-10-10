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    Главная / Торги / Поставка картриджей для лазерных принтеров

    Поставка картриджей для лазерных принтеров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 11:0010.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908361869Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лазерных картриджей для принтеров МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908361869

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка картриджей для лазерных принтеров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 10:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Сведения о ценах за единицу товара

    Извещение (ОАвЭФ СМП)

    Документация (ОАвЭФ СМП)

    Проект договора

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Юридический адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Почтовый адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 495 675-01-74

    Факс

    +7 495 675-01-74

    Адрес электронной почты

    zakupki@corpkometa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петровская Наталья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка лазерных картриджей для принтеров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.10.201916.10.2019 11:0016.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908361869Подведение итогов не позднее Закупка лазерных картриджей для принтеров Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка лазерных картриджей для принтеров

    Начальная цена

    1 163 320,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке (разделы проект договора и техническое задание)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, стр. 47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется по безналичному расчету с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Поставщика, открытый Поставщиком в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке – Банк ГПБ (АО), при наличии у Поставщика с Банком ГПБ (АО) заключенного договора о банковском сопровождении
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    28.99.40.110

    Комплектующие (запасные части) печатного оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1

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