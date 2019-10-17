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    Главная / Торги / Закупка хозяйственных материалов для производственной службы Завода СПГ

    Закупка хозяйственных материалов для производственной службы Завода СПГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2019 18:0017.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910238Дата и время окончания срока приема заявок Закупка хозяйственных материалов для производственной службы Завода СПГМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910238

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка хозяйственных материалов для производственной службы Завода СПГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 10:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос ТКП № 2956

    Формат ТКП - Спецификация

    Запрос скидок № 3119

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13675

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    O.Mikhaylyuk@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлюк Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка хозяйственных материалов для производственной службы Завода СПГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2019 18:00 GMT +317.10.2019 18:0017.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910238Дата и время окончания срока приема заявок Закупка хозяйственных материалов для производственной службы Завода СПГМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.11.2019 18:0015.11.2019 18:0015.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910238Подведение итогов не позднее Закупка хозяйственных материалов для производственной службы Завода СПГМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.11.201915.11.2019 18:0015.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910238Подведение итогов не позднее Закупка хозяйственных материалов для производственной службы Завода СПГМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка хозяйственных материалов для производственной службы Завода СПГ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    указано в приложенных документах

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указано в приложенных документахРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указано в приложенных документах
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасной модуль электрода pH. Модель: Extech PH105 для прибора Extech PH100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "pH анализатор. Модель: Extech PH100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Conductivity анализатор. Модель: Extech EC400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Банка с герметичной крышкой с защитным покрытием DURAN protect, объем 250 мл, внешний диаметр 56 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Банка с герметичной крышкой с защитным покрытием DURAN protect, объем 500 мл, внешний диаметр 56 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Банка с герметичной крышкой с защитным покрытием DURAN protect, объем 1000 мл, внешний диаметр 56 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Наконечники до 250 мкл, для дозаторов Ленпипет (Thermo Scientific. Модель: 9400302). Упаковка- 1000 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Наконечники до 10 мкл, для дозаторов Ленпипет (Thermo Scientific. Модель: 9400310). Упаковка - 1000 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Фильтра 0.45 Micron, 47 mm, Package of 100 Модель: SDI-045 (для прибора SDI-2000)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Измерительный электрод золото. Номер продукта 91835242 (314-251)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Электрод pH Burkert код 560376"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Патронный полипропиленовый элемент безадапторный с торцевым уплотнением, рейтинг фильтрации 20 мкм, длина элемента 10 дюймов, диаметр 63 мм для фильтра Pentek_SlimLine_10_1/2""

    Кол-во: 96

    "Позиция 13"

    "Элемент фильтрующий ФП.КН-6-5"

    Кол-во: 1260

    "Позиция 14"

    "Комбинированный Ключ 14 мм, сплав АКН или аналог"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Комбинированный Ключ 10 мм, сплав АКН или аналог"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Ледоруб / ice pick"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Веник-щетка с совком / Broom with Scraper"

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "SR-M 60/ZM-V4, скребок телескопический для уборки крыш, скрепер для уборки снега телескопический или аналог"

    Кол-во: 7

    "Позиция 19"

    "Лопата для уборки снега / Snow Shovel/Pusher"

    Кол-во: 54

    "Позиция 20"

    "Лакмусовая индикаторная бумага pH 1-14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Тросик страховочный для шланга диаметром 25x39 мм"

    Кол-во: 28

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