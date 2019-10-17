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Номер извещения
ГП910238
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка хозяйственных материалов для производственной службы Завода СПГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 10:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13675
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
O.Mikhaylyuk@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлюк Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка хозяйственных материалов для производственной службы Завода СПГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2019 18:00 GMT +317.10.2019 18:0017.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910238Дата и время окончания срока приема заявок Закупка хозяйственных материалов для производственной службы Завода СПГМосква
Подведение итогов не позднее
15.11.2019 18:0015.11.2019 18:0015.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910238Подведение итогов не позднее Закупка хозяйственных материалов для производственной службы Завода СПГМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка хозяйственных материалов для производственной службы Завода СПГ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
указано в приложенных документах
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
указано в приложенных документахРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 96
Кол-во: 1260
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 40
Кол-во: 7
Кол-во: 54
Кол-во: 2
Кол-во: 28
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