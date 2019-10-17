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Номер извещения
ГП910234
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка генераторов и электродвигателей согласно техническому заданию к карьерным самосвалам БелАЗ для нужд ПАО «Южный Кузбасс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 10:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-20-16
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
ShestakovDO@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Шестаков Денис Олегович
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Поставка генераторов и электродвигателей согласно техническому заданию к карьерным самосвалам БелАЗ для нужд ПАО «Южный Кузбасс» Генераторы и электродвигатели должны соответствовать техническому заданию и техническим характеристикам указанным в приложениях к данной процедуре. Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки, оплаты, гарантии и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2019 12:00 GMT +317.10.2019 12:0017.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910234Дата и время окончания срока приема заявок Поставка генераторов и электродвигателей согласно техническому заданию к карьерным самосвалам БелАЗ для нужд ПАО «Южный Кузбасс» Генераторы и электродвигатели должны соответствовать техническому заданию и техническим характеристикам указанным в приложениях к данной процедуре. Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки, оплаты, гарантии и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6.Междуреченск
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 10:0029.11.2019 10:0029.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910234Подведение итогов не позднее Поставка генераторов и электродвигателей согласно техническому заданию к карьерным самосвалам БелАЗ для нужд ПАО «Южный Кузбасс» Генераторы и электродвигатели должны соответствовать техническому заданию и техническим характеристикам указанным в приложениях к данной процедуре. Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки, оплаты, гарантии и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6.Междуреченск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.11.201929.11.2019 10:0029.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910234Подведение итогов не позднее Поставка генераторов и электродвигателей согласно техническому заданию к карьерным самосвалам БелАЗ для нужд ПАО «Южный Кузбасс» Генераторы и электродвигатели должны соответствовать техническому заданию и техническим характеристикам указанным в приложениях к данной процедуре. Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки, оплаты, гарантии и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6.Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка генераторов и электродвигателей согласно техническому заданию к карьерным самосвалам БелАЗ для нужд ПАО «Южный Кузбасс» Генераторы и электродвигатели должны соответствовать техническому заданию и техническим характеристикам указанным в приложениях к данной процедуре. Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки, оплаты, гарантии и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечню позиций. Генераторы и электродвигатели должны быть новыми, не восстановленные, не с консервации. Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки, оплаты, производителя и гарантии Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
оказания услуг: Адрес доставки: Кемеровская обл. г.Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
27.11.26.000
27.11.25.000
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
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