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    Главная / Торги / Поставка генераторов и электродвигателей согласно техническому заданию к карьерным самосвалам БелАЗ для нужд ПАО «Южный Кузбасс»

    Поставка генераторов и электродвигателей согласно техническому заданию к карьерным самосвалам БелАЗ для нужд ПАО «Южный Кузбасс»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2019 12:0017.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910234Дата и время окончания срока приема заявок Поставка генераторов и электродвигателей согласно техническому заданию к карьерным самосвалам БелАЗ для нужд ПАО «Южный Кузбасс» Генераторы и электродвигатели должны соответствовать техническому заданию и техническим характеристикам указанным в приложениях к данной процедуре. Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки, оплаты, гарантии и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6.МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910234

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка генераторов и электродвигателей согласно техническому заданию к карьерным самосвалам БелАЗ для нужд ПАО «Южный Кузбасс»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 10:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 8 - СГТ 1400 тех характеристики

    приложение_№4_ДВБ

    Приложение №1 Закупочная_документация_Эл.машины для Белазов.

    Приложение№3_-Проект_Спецификации

    Приложение № 9 - ГСТ-1 тех характеристики

    Приложение № 10 - ГСН 500 тех характеристики

    Приложение № 11 - ЭК-590 тех характеристики

    Приложение № 2 Договор поставки образец

    Приложение № 7 Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-20-16

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    ShestakovDO@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шестаков Денис Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка генераторов и электродвигателей согласно техническому заданию к карьерным самосвалам БелАЗ для нужд ПАО «Южный Кузбасс» Генераторы и электродвигатели должны соответствовать техническому заданию и техническим характеристикам указанным в приложениях к данной процедуре. Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки, оплаты, гарантии и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2019 12:00 GMT +317.10.2019 12:0017.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910234Дата и время окончания срока приема заявок Поставка генераторов и электродвигателей согласно техническому заданию к карьерным самосвалам БелАЗ для нужд ПАО «Южный Кузбасс» Генераторы и электродвигатели должны соответствовать техническому заданию и техническим характеристикам указанным в приложениях к данной процедуре. Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки, оплаты, гарантии и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6.Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    29.11.2019 10:0029.11.2019 10:0029.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910234Подведение итогов не позднее Поставка генераторов и электродвигателей согласно техническому заданию к карьерным самосвалам БелАЗ для нужд ПАО «Южный Кузбасс» Генераторы и электродвигатели должны соответствовать техническому заданию и техническим характеристикам указанным в приложениях к данной процедуре. Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки, оплаты, гарантии и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6.Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201929.11.2019 10:0029.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910234Подведение итогов не позднее Поставка генераторов и электродвигателей согласно техническому заданию к карьерным самосвалам БелАЗ для нужд ПАО «Южный Кузбасс» Генераторы и электродвигатели должны соответствовать техническому заданию и техническим характеристикам указанным в приложениях к данной процедуре. Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки, оплаты, гарантии и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6.Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка генераторов и электродвигателей согласно техническому заданию к карьерным самосвалам БелАЗ для нужд ПАО «Южный Кузбасс» Генераторы и электродвигатели должны соответствовать техническому заданию и техническим характеристикам указанным в приложениях к данной процедуре. Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки, оплаты, гарантии и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню позиций. Генераторы и электродвигатели должны быть новыми, не восстановленные, не с консервации. Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки, оплаты, производителя и гарантии Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оказания услуг: Адрес доставки: Кемеровская обл. г.Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 60 дней после поставки товара на склад Покупателя. В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2. Срок поставки 30 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    27.11.26.000

    Генераторы переменного тока (синхронные генераторы)

    27.11.25.000

    Электродвигатели переменного тока, многофазные, выходной мощностью более 75 кВт

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение № 2 Договор поставки образец

    02.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Генератор ГСТ -1 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Электродвигатель тяговый ЭК-590 УХЛ 2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Генератор тяговый ГСН-500/8-А УХЛ2 1000кВт 600/780В 1900об/мин переменный ток"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Генератор тяговый СГТ-1400 8УХЛ2 1600кВт 650/780В 1900об/мин переменный ток"

    Кол-во: 4

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