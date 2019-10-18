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Номер извещения
31908366563
Уникальный номер закупки
274385
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Трубы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 13:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н
Почтовый адрес
196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж
Контактный телефон
+7 812 775-00-47
Факс
+7 812 775-00-48
Адрес электронной почты
info@gazenergoinform.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукушкин Илья Викторович
Место рассмотрения предложений
Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.10.201923.10.2019 12:0023.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908366563Подведение итогов не позднее Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальныеСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
Начальная цена
5 866 486,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
Адрес местонахождения
362000, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10
362021, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10
24.20.33
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 385.56
Кол-во: 819.06
Кол-во: 0.049
Кол-во: 0.14
Кол-во: 1033
Кол-во: 327.42
Кол-во: 491.64
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.01
Кол-во: 428.4
Кол-во: 1115.88
Кол-во: 0.035
Кол-во: 0.062
Кол-во: 1033.26
Кол-во: 0.016
Кол-во: 0.047
Кол-во: 336
Кол-во: 816
Кол-во: 0.325
Кол-во: 0.099
Кол-во: 0.063
Кол-во: 0.128
Кол-во: 0.257
Кол-во: 0.113
Кол-во: 0.19
Кол-во: 0.033
Кол-во: 0.042
Кол-во: 0.158
Кол-во: 0.037
Кол-во: 0.132
Кол-во: 0.002
Кол-во: 0.143
Кол-во: 0.033
Кол-во: 0.019
Кол-во: 0.043
Кол-во: 0.062
Кол-во: 0.185
Кол-во: 0.033
Кол-во: 0.01
Кол-во: 0.04
Кол-во: 0.217
Кол-во: 0.043
Кол-во: 0.217
Кол-во: 0.041
Кол-во: 0.232
Кол-во: 0.033
Кол-во: 0.01
Кол-во: 0.036
Кол-во: 0.143
Кол-во: 0.033
Кол-во: 0.01
Кол-во: 0.042
Кол-во: 0.043
Кол-во: 0.062
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