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Номер извещения
ГП910236
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи автотранспортных средств с пробегом (всего 13 единиц). Местонахождение: г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А. Собственник: ООО «Газпром центрремонт».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 10:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 423
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладыревская Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Легковой автомобиль Mercedes-Benz S 500 4 Matic; Идентификационный номер (VIN) WDD2211861A299273; Гос. регистрационный номер У803АР190.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Легковой автомобиль Mercedes-Benz S 500 4 Matic; Идентификационный номер (VIN) WDD2211861A299273; Гос. регистрационный номер У803АР190.
Начальная цена
856 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
171 200,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автобус Mercedes-Benz Sprinter 515CDI 22340С; Идентификационный номер (VIN) Z7C22340C90000252; гос. регистрационный номер Н067АР190
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобус Mercedes-Benz Sprinter 515CDI 22340С; Идентификационный номер (VIN) Z7C22340C90000252; гос. регистрационный номер Н067АР190
Начальная цена
937 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
187 400,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автобус Mercedes-Benz СИКАР-МB17; Идентификационный номер (VIN) XUNMB17009S000001; гос. регистрационный номер Н408МО150
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобус Mercedes-Benz СИКАР-МB17; Идентификационный номер (VIN) XUNMB17009S000001; гос. регистрационный номер Н408МО150
Начальная цена
892 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
178 400,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 250 CGI; Идентификационный номер (VIN) WDD2040471А475333; Гос. регистрационный номер В021НА190.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 250 CGI; Идентификационный номер (VIN) WDD2040471А475333; Гос. регистрационный номер В021НА190.
Начальная цена
484 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
96 800,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 250 CGI; Идентификационный номер (VIN) WDD2040471A359611; Гос. регистрационный номер Н082АР190.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 250 CGI; Идентификационный номер (VIN) WDD2040471A359611; Гос. регистрационный номер Н082АР190.
Начальная цена
531 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
106 200,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 300 4 MATIC; Идентификационный номер (VIN) WDD2040811F612323; Гос. регистрационный номер Р916МУ190.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 300 4 MATIC; Идентификационный номер (VIN) WDD2040811F612323; Гос. регистрационный номер Р916МУ190.
Начальная цена
675 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
135 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Легковой автомобиль Mercedes-Benz Е 300; Идентификационный номер (VIN) WDD2120541A013067; Гос. регистрационный номер Н056АР190.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Легковой автомобиль Mercedes-Benz Е 300; Идентификационный номер (VIN) WDD2120541A013067; Гос. регистрационный номер Н056АР190.
Начальная цена
593 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
118 600,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Легковой автомобиль Mercedes-Benz GL 500 4 MATIC; Идентификационный номер (VIN) WDC1648861A623565; Гос. регистрационный номер К484ВС190.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Легковой автомобиль Mercedes-Benz GL 500 4 MATIC; Идентификационный номер (VIN) WDC1648861A623565; Гос. регистрационный номер К484ВС190.
Начальная цена
670 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
134 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 250 CGI; Идентификационный номер (VIN) WDD2040471A409776; Гос. регистрационный номер С996ВС190.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 250 CGI; Идентификационный номер (VIN) WDD2040471A409776; Гос. регистрационный номер С996ВС190.
Начальная цена
509 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
101 800,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Легковой автомобиль Mercedes-Benz E 350 4 MATIC; Идентификационный номер (VIN) WDD2120881A693924; Гос. регистрационный номер Х125ХН190.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Легковой автомобиль Mercedes-Benz E 350 4 MATIC; Идентификационный номер (VIN) WDD2120881A693924; Гос. регистрационный номер Х125ХН190.
Начальная цена
767 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
153 400,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Легковой автомобиль Mercedes-Benz E 350 4 MATIC; Идентификационный номер (VIN) WDD2120801A693219; Гос. регистрационный номер Х126ХН190.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Легковой автомобиль Mercedes-Benz E 350 4 MATIC; Идентификационный номер (VIN) WDD2120801A693219; Гос. регистрационный номер Х126ХН190.
Начальная цена
686 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
137 200,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 250 CGI; Идентификационный номер (VIN) WDD2040471A359857; Гос. регистрационный номер Н074АР190.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 250 CGI; Идентификационный номер (VIN) WDD2040471A359857; Гос. регистрационный номер Н074АР190.
Начальная цена
590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
118 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Легковой автомобиль UAZ Patriot; Идентификационный номер (VIN) XTT31630080010893; Гос. регистрационный номер К023ВМ70.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Легковой автомобиль UAZ Patriot; Идентификационный номер (VIN) XTT31630080010893; Гос. регистрационный номер К023ВМ70.
Начальная цена
265 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
53 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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