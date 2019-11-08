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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи автотранспортных средств с пробегом (всего 13 единиц). Местонахождение: г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А. Собственник: ООО «Газпром центрремонт».

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи автотранспортных средств с пробегом (всего 13 единиц). Местонахождение: г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А. Собственник: ООО «Газпром центрремонт».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.11.2019 11:0008.11.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910236Дата и время окончания срока приема заявок Легковой автомобиль Mercedes-Benz GL 500 4 MATIC; Идентификационный номер (VIN) WDC1648861A623565; Гос. регистрационный номер К484ВС190.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910236

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи автотранспортных средств с пробегом (всего 13 единиц). Местонахождение: г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А. Собственник: ООО «Газпром центрремонт».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 10:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Приложение к договору

    Характеристики ТС

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 423

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    e.gladyrevskaya@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладыревская Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    транспорт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Легковой автомобиль Mercedes-Benz S 500 4 Matic; Идентификационный номер (VIN) WDD2211861A299273; Гос. регистрационный номер У803АР190.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910236Подведение итогов не позднее Легковой автомобиль Mercedes-Benz S 500 4 Matic; Идентификационный номер (VIN) WDD2211861A299273; Гос. регистрационный номер У803АР190. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Легковой автомобиль Mercedes-Benz S 500 4 Matic; Идентификационный номер (VIN) WDD2211861A299273; Гос. регистрационный номер У803АР190.

    Начальная цена

    856 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    171 200,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    171 200,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Автобус Mercedes-Benz Sprinter 515CDI 22340С; Идентификационный номер (VIN) Z7C22340C90000252; гос. регистрационный номер Н067АР190

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910236Подведение итогов не позднее Автобус Mercedes-Benz Sprinter 515CDI 22340С; Идентификационный номер (VIN) Z7C22340C90000252; гос. регистрационный номер Н067АР190 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автобус Mercedes-Benz Sprinter 515CDI 22340С; Идентификационный номер (VIN) Z7C22340C90000252; гос. регистрационный номер Н067АР190

    Начальная цена

    937 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    187 400,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    187 400,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Автобус Mercedes-Benz СИКАР-МB17; Идентификационный номер (VIN) XUNMB17009S000001; гос. регистрационный номер Н408МО150

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910236Подведение итогов не позднее Автобус Mercedes-Benz СИКАР-МB17; Идентификационный номер (VIN) XUNMB17009S000001; гос. регистрационный номер Н408МО150 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автобус Mercedes-Benz СИКАР-МB17; Идентификационный номер (VIN) XUNMB17009S000001; гос. регистрационный номер Н408МО150

    Начальная цена

    892 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    178 400,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    178 400,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 250 CGI; Идентификационный номер (VIN) WDD2040471А475333; Гос. регистрационный номер В021НА190.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910236Подведение итогов не позднее Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 250 CGI; Идентификационный номер (VIN) WDD2040471А475333; Гос. регистрационный номер В021НА190.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 250 CGI; Идентификационный номер (VIN) WDD2040471А475333; Гос. регистрационный номер В021НА190.

    Начальная цена

    484 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    96 800,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    96 800,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 250 CGI; Идентификационный номер (VIN) WDD2040471A359611; Гос. регистрационный номер Н082АР190.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910236Подведение итогов не позднее Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 250 CGI; Идентификационный номер (VIN) WDD2040471A359611; Гос. регистрационный номер Н082АР190.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 250 CGI; Идентификационный номер (VIN) WDD2040471A359611; Гос. регистрационный номер Н082АР190.

    Начальная цена

    531 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    106 200,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    106 200,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 6

    Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 300 4 MATIC; Идентификационный номер (VIN) WDD2040811F612323; Гос. регистрационный номер Р916МУ190.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910236Подведение итогов не позднее Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 300 4 MATIC; Идентификационный номер (VIN) WDD2040811F612323; Гос. регистрационный номер Р916МУ190.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 300 4 MATIC; Идентификационный номер (VIN) WDD2040811F612323; Гос. регистрационный номер Р916МУ190.

    Начальная цена

    675 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    135 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    135 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 7

    Легковой автомобиль Mercedes-Benz Е 300; Идентификационный номер (VIN) WDD2120541A013067; Гос. регистрационный номер Н056АР190.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910236Подведение итогов не позднее Легковой автомобиль Mercedes-Benz Е 300; Идентификационный номер (VIN) WDD2120541A013067; Гос. регистрационный номер Н056АР190.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Легковой автомобиль Mercedes-Benz Е 300; Идентификационный номер (VIN) WDD2120541A013067; Гос. регистрационный номер Н056АР190.

    Начальная цена

    593 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    118 600,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    118 600,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 8

    Легковой автомобиль Mercedes-Benz GL 500 4 MATIC; Идентификационный номер (VIN) WDC1648861A623565; Гос. регистрационный номер К484ВС190.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910236Подведение итогов не позднее Легковой автомобиль Mercedes-Benz GL 500 4 MATIC; Идентификационный номер (VIN) WDC1648861A623565; Гос. регистрационный номер К484ВС190.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Легковой автомобиль Mercedes-Benz GL 500 4 MATIC; Идентификационный номер (VIN) WDC1648861A623565; Гос. регистрационный номер К484ВС190.

    Начальная цена

    670 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    134 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    134 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 9

    Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 250 CGI; Идентификационный номер (VIN) WDD2040471A409776; Гос. регистрационный номер С996ВС190.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910236Подведение итогов не позднее Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 250 CGI; Идентификационный номер (VIN) WDD2040471A409776; Гос. регистрационный номер С996ВС190.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 250 CGI; Идентификационный номер (VIN) WDD2040471A409776; Гос. регистрационный номер С996ВС190.

    Начальная цена

    509 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    101 800,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    101 800,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 10

    Легковой автомобиль Mercedes-Benz E 350 4 MATIC; Идентификационный номер (VIN) WDD2120881A693924; Гос. регистрационный номер Х125ХН190.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910236Подведение итогов не позднее Легковой автомобиль Mercedes-Benz E 350 4 MATIC; Идентификационный номер (VIN) WDD2120881A693924; Гос. регистрационный номер Х125ХН190.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Легковой автомобиль Mercedes-Benz E 350 4 MATIC; Идентификационный номер (VIN) WDD2120881A693924; Гос. регистрационный номер Х125ХН190.

    Начальная цена

    767 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    153 400,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    153 400,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 11

    Легковой автомобиль Mercedes-Benz E 350 4 MATIC; Идентификационный номер (VIN) WDD2120801A693219; Гос. регистрационный номер Х126ХН190.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910236Подведение итогов не позднее Легковой автомобиль Mercedes-Benz E 350 4 MATIC; Идентификационный номер (VIN) WDD2120801A693219; Гос. регистрационный номер Х126ХН190.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Легковой автомобиль Mercedes-Benz E 350 4 MATIC; Идентификационный номер (VIN) WDD2120801A693219; Гос. регистрационный номер Х126ХН190.

    Начальная цена

    686 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    137 200,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    137 200,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 12

    Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 250 CGI; Идентификационный номер (VIN) WDD2040471A359857; Гос. регистрационный номер Н074АР190.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910236Подведение итогов не позднее Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 250 CGI; Идентификационный номер (VIN) WDD2040471A359857; Гос. регистрационный номер Н074АР190.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Легковой автомобиль Mercedes-Benz С 250 CGI; Идентификационный номер (VIN) WDD2040471A359857; Гос. регистрационный номер Н074АР190.

    Начальная цена

    590 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    118 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    118 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 13

    Легковой автомобиль UAZ Patriot; Идентификационный номер (VIN) XTT31630080010893; Гос. регистрационный номер К023ВМ70.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910236Подведение итогов не позднее Легковой автомобиль UAZ Patriot; Идентификационный номер (VIN) XTT31630080010893; Гос. регистрационный номер К023ВМ70.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Легковой автомобиль UAZ Patriot; Идентификационный номер (VIN) XTT31630080010893; Гос. регистрационный номер К023ВМ70.

    Начальная цена

    265 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    53 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    53 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    28.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    8 726 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург
    Начало приема заявок:
    27.01.2022 г., 10:12
    Дата аукциона:
    02.03.2022 г., 12:00
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