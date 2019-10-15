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    Главная / Торги / Поставка автомасел для нужд АО "Юграавиа"

    Поставка автомасел для нужд АО "Юграавиа"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 08:0015.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908361921Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомасел для нужд АО "Юграавиа" 628012, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты- Мансийск, территория аэропорта , Конференц- залПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908361921

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомасел для нужд АО "Юграавиа"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 11:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮГРААВИА
    Все закупки и тендеры АО ЮГРААВИА

    Юридический адрес

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА86, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ

    Почтовый адрес

    628011, ХМАО-Югра, г. Ханты- Мансийск, территория аэропорта

    Контактный телефон

    +7 3467 35-40-74 доб. 3467354216

    Факс

    +7 3467 35-41-38

    Адрес электронной почты

    sekretar@ugraavia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвинова Татьяна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    628012, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты- Мансийск, территория аэропорта , Конференц- зал

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомасел для нужд АО "Юграавиа"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 08:00 GMT +315.10.2019 08:0015.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908361921Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомасел для нужд АО "Юграавиа" 628012, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты- Мансийск, территория аэропорта , Конференц- зал

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2019 08:0015.10.2019 08:0015.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908361921Дата и время вскрытия заявок Поставка автомасел для нужд АО "Юграавиа" 628012, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты- Мансийск, территория аэропорта , Конференц- зал

    Подведение итогов не позднее

    15.10.2019 10:0015.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908361921Подведение итогов не позднее Поставка автомасел для нужд АО "Юграавиа" 628012, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты- Мансийск, территория аэропорта , Конференц- зал

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.201915.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908361921Подведение итогов не позднее Поставка автомасел для нужд АО "Юграавиа" 628012, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты- Мансийск, территория аэропорта , Конференц- зал

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомасел для нужд АО "Юграавиа"

    Начальная цена

    365 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    628012, РФ, Хмао- Югра, г. Ханты- Мансийск, территория аэропорта, Склад ГСМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условиям договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЮГРААВИА
    Все закупки и тендеры АО ЮГРААВИА

    Адрес местонахождения

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА86, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ

    628011, ХМАО-Югра, г. Ханты- Мансийск, территория аэропорта

    Классификатор ОКПД2

    47

    Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Классификатор ОКВЭД2

    47

    Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    ТЗ

    02.10.2019

    Документация

    02.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами"

    Кол-во: 0

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