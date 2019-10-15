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Номер извещения
31908361921
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомасел для нужд АО "Юграавиа"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 11:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА86, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ
Почтовый адрес
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты- Мансийск, территория аэропорта
Контактный телефон
+7 3467 35-40-74 доб. 3467354216
Факс
+7 3467 35-41-38
Адрес электронной почты
sekretar@ugraavia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Литвинова Татьяна Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
628012, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты- Мансийск, территория аэропорта , Конференц- зал
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомасел для нужд АО "Юграавиа"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 08:00 GMT +315.10.2019 08:0015.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908361921Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомасел для нужд АО "Юграавиа" 628012, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты- Мансийск, территория аэропорта , Конференц- зал
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2019 08:0015.10.2019 08:0015.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908361921Дата и время вскрытия заявок Поставка автомасел для нужд АО "Юграавиа" 628012, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты- Мансийск, территория аэропорта , Конференц- зал
Подведение итогов не позднее
15.10.2019 10:0015.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908361921Подведение итогов не позднее Поставка автомасел для нужд АО "Юграавиа" 628012, РФ, ХМАО-Югра, г. Ханты- Мансийск, территория аэропорта , Конференц- зал
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомасел для нужд АО "Юграавиа"
Начальная цена
365 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
628012, РФ, Хмао- Югра, г. Ханты- Мансийск, территория аэропорта, Склад ГСМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЮГРААВИА
Все закупки и тендеры АО ЮГРААВИА
Адрес местонахождения
628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА86, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты- Мансийск, территория аэропорта
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Документация лота
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