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Номер извещения
ГП910228
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договоров на поставку Авиационного керосина ТС-1 для нужд ООО «АРКС МТ» на объекты: ЦКАД3, ЦКАД5, Коммунарка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 09:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31
Контактный телефон
+7 963 618-20-09 доб. 3865
Факс
--
Адрес электронной почты
s.aleksandrov@arks-mt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Александров Станислав Олегович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Керосин ТС-1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 08:30 GMT +307.10.2019 08:3007.10.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910228Дата и время окончания срока приема заявок Керосин ТС-1 Москва
Подведение итогов не позднее
11.10.2019 15:0011.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910228Подведение итогов не позднее Керосин ТС-1 Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Керосин ТС-1
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.12А, этаж 9,офис 921
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 13а, а/я 31
19.20.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 78
Кол-во: 78
Кол-во: 120
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 132
Кол-во: 75
Кол-во: 120
Кол-во: 180
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