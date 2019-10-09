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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП910226
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Жидкое мыло
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 09:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420095, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ВОССТАНИЯ, ДОМ 100, КОРПУС 203Б, ПОМЕЩЕНИЕ 24
Почтовый адрес
420095, г. Казань, а/я 116
Контактный телефон
+7 800 555-60-30
Факс
+7 843 555-60-30
Адрес электронной почты
tender@mahim.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ромашкина Мария --
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Жидкое мыло
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 23:00 GMT +309.10.2019 23:0009.10.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910226Дата и время окончания срока приема заявок Жидкое мылоКазань
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2019 23:0009.10.2019 23:0009.10.2019 23:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910226Дата и время вскрытия заявок Жидкое мылоКазань
Подведение итогов не позднее
15.10.2019 23:0015.10.2019 23:0015.10.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910226Подведение итогов не позднее Жидкое мылоКазань
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
15.10.201915.10.2019 23:0015.10.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910226Подведение итогов не позднее Жидкое мылоКазань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Жидкое мыло
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
420095, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, корпус 203БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТК МАХИМ
Все закупки и тендеры ТК МАХИМ
Адрес местонахождения
420095, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ВОССТАНИЯ, ДОМ 100, КОРПУС 203Б, ПОМЕЩЕНИЕ 24
420095, г. Казань, а/я 116
20.41.31.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
Кол-во: 10000
Кол-во: 3000
Кол-во: 3000
Кол-во: 4000
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