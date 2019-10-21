Закупка запчастей к автосамосвалам БелАЗ 75306, БелАЗ кондиционер для нужд АО ХК "Якутуголь"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 дней после поступления продукции на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость Продукции. В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2 Предпочтение отдается поставщикам предложившим постоплату. Срок поставки: 30 дней с момента заключения договора. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Срок действия Оферты-не менее 2 мес.Обязательное предоставление док-тов, подтверждающих качество з/ч