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Номер извещения
ГП910224
Уникальный номер закупки
ГП910224
Наименование закупки
Закупка запчастей к автосамосвалам БелАЗ 75306, БелАЗ кондиционер для нужд АО ХК "Якутуголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 09:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-39
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
tatyana.zuyanova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Зуянова Татьяна Константиновна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Закупка запчастей к автосамосвалам БелАЗ 75306, БелАЗ кондиционер для нужд АО ХК "Якутуголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2019 17:00 GMT +321.10.2019 17:0021.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910224Дата и время окончания срока приема заявок закупка запчастей к автосамосвалам БелАЗ 75306, БелАЗ кондиционер для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.11.2019 11:0030.11.2019 11:0030.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910224Подведение итогов не позднее закупка запчастей к автосамосвалам БелАЗ 75306, БелАЗ кондиционер для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запчастей к автосамосвалам БелАЗ 75306, БелАЗ кондиционер для нужд АО ХК "Якутуголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
количество поставляемого товара указано в приложении № 4
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP-Нерюнгри 1.ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ Станция Нерюнгри-Грузовая Д.-Вост. ЖД, код 911605 Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», код 7853, ОКПО 00161878 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 2.КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ 20т футовые контейнеры, Станция Беркакит Д.-Вост. ЖД, код 911408 Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», код 7853, ОКПО 00161878 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 40 футовые контейнеры : Станция Беркакит Д.-Вост. ЖД, код 911408 с подачей на подъездной путь ООО ССТ код 6536 Грузополучатель: ООО «Саха Сибирь Транс» ( ООО «ССТ»), код 6536, ОКПО 50213971 678962, Республика Саха (Якутия), п. Беркакит, ул. Геологическая,3 (в графе ждн «особые отметки отправителя» указать: груз для АО ХК «Якутуголь», Тел .8(41147)93718, 93701, 8 914 2462112) 3.ПОЧТОПОСЫЛКИ: Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь» 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 4.ОТПРАВКИ БАГАЖОМ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ: Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», ОКПО 00161878, ИНН 1434026980 (678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1) Адрес доставки: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1 5.ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ : Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», ОКПО 00161878, ИНН 1434026980 (678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1) Адрес доставки: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1 6. АВИА Аэропорт Нерюнгри (адрес аэропорта - 678980. Республика Саха (Якутия), п. Чульман) Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь» 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 7.Контактные телефоны: (41147) 96203 – приемная (41147) 96690, 96698,96703, 96691 ф - транспортный отделРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
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Документация лота
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