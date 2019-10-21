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    Главная / Торги / Закупка запчастей к автосамосвалам БелАЗ 75306, БелАЗ кондиционер для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Закупка запчастей к автосамосвалам БелАЗ 75306, БелАЗ кондиционер для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.10.2019 17:0021.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910224Дата и время окончания срока приема заявок закупка запчастей к автосамосвалам БелАЗ 75306, БелАЗ кондиционер для нужд АО ХК "Якутуголь"НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910224

    Уникальный номер закупки

    ГП910224

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запчастей к автосамосвалам БелАЗ 75306, БелАЗ кондиционер для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 09:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Приложение_№ 3_Отгрузочные реквизиты АО ХК Якутуголь 2019

    Приложение_№1_проект_Договора_

    Приложение_№2__Проект_спецификации_к_Договору

    Приложение № 4 Перечень товара

    Приложение_А_к_Договору_Система_контроля

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-39

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    tatyana.zuyanova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Зуянова Татьяна Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запчастей к автосамосвалам БелАЗ 75306, БелАЗ кондиционер для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.10.2019 17:00 GMT +321.10.2019 17:0021.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910224Дата и время окончания срока приема заявок закупка запчастей к автосамосвалам БелАЗ 75306, БелАЗ кондиционер для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 11:0030.11.2019 11:0030.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910224Подведение итогов не позднее закупка запчастей к автосамосвалам БелАЗ 75306, БелАЗ кондиционер для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 11:0030.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910224Подведение итогов не позднее закупка запчастей к автосамосвалам БелАЗ 75306, БелАЗ кондиционер для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запчастей к автосамосвалам БелАЗ 75306, БелАЗ кондиционер для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    количество поставляемого товара указано в приложении № 4

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP-Нерюнгри 1.ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ Станция Нерюнгри-Грузовая Д.-Вост. ЖД, код 911605 Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», код 7853, ОКПО 00161878 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 2.КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ 20т футовые контейнеры, Станция Беркакит Д.-Вост. ЖД, код 911408 Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», код 7853, ОКПО 00161878 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 40 футовые контейнеры : Станция Беркакит Д.-Вост. ЖД, код 911408 с подачей на подъездной путь ООО ССТ код 6536 Грузополучатель: ООО «Саха Сибирь Транс» ( ООО «ССТ»), код 6536, ОКПО 50213971 678962, Республика Саха (Якутия), п. Беркакит, ул. Геологическая,3 (в графе ждн «особые отметки отправителя» указать: груз для АО ХК «Якутуголь», Тел .8(41147)93718, 93701, 8 914 2462112) 3.ПОЧТОПОСЫЛКИ: Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь» 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 4.ОТПРАВКИ БАГАЖОМ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ: Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», ОКПО 00161878, ИНН 1434026980 (678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1) Адрес доставки: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1 5.ОТПРАВКИ АВТОТРАНСПОРТОМ : Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», ОКПО 00161878, ИНН 1434026980 (678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1) Адрес доставки: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1 6. АВИА Аэропорт Нерюнгри (адрес аэропорта - 678980. Республика Саха (Якутия), п. Чульман) Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь» 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1 7.Контактные телефоны: (41147) 96203 – приемная (41147) 96690, 96698,96703, 96691 ф - транспортный отделРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 дней после поступления продукции на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость Продукции. В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2 Предпочтение отдается поставщикам предложившим постоплату. Срок поставки: 30 дней с момента заключения договора. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Срок действия Оферты-не менее 2 мес.Обязательное предоставление док-тов, подтверждающих качество з/ч
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фитинг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Муфта быстроразъемная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Фитинг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Муфта быстроразъемная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Фитинг (компрессорный)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Фитинг (компрессорный)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Компрессор SANDEN"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Блок подготовки воздуха"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Датчик давления"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Конденсер ВЕНЕЦИЯ,24в"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Кран управления стояночным тормозом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Пневмогидроаккумулятор"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Кронштейн"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Кронштейн"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Вал торсионный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Шестерня солнечная 1 ряда"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Шланг Д.120"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Шланг Д.76"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "шланг"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Шестерня пневмостартера"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Пневмостартер"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Механизм рулевой гидравлический"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Клапан (сапун)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "гидрораспределитель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Регулятор к насосу"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "автомат разгрузки насоса"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "клапан"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "кран управления тормозами"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "цилиндр поворота"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "фланец с подшипником"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Диск тормозной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Корпус тормоза"

    Кол-во: 16

    "Позиция 33"

    "манжета бортового редуктора"

    Кол-во: 12

    "Позиция 34"

    "Палец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Диск подвески"

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    "Цилиндр подвески"

    Кол-во: 8

    "Позиция 37"

    "Цилиндр подвески левый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Цилиндр подвески"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Вал карданный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Насос сдвоенный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Охладитель"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Вентилятор в сборе с электродвигателем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Крестовина"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Втулка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Диск передней оси с тормозами 75306-2909099"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Палец передней оси с тормозами"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Регулятор давления с адсорбером"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Усилитель потока"

    Кол-во: 2

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