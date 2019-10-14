www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП910223
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка шарико-винтовых пар без корпуса для токарно-винторезного станка 16М30Ф31
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 08:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3227
Факс
Адрес электронной почты
Valeriya.Pchelina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Пчелина Валерия Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на право заключения договора на поставку шарико-винтовых пар (16М30Ф3.55.000/16М30Ф323.18.001) без корпуса для токарно-винторезного станка 16М30Ф31
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 11:00 GMT +314.10.2019 11:0014.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910223Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на право заключения договора на поставку шарико-винтовых пар (16М30Ф3.55.000/16М30Ф323.18.001) без корпуса для токарно-винторезного станка 16М30Ф31Колпино
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 11:0014.10.2019 11:0014.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910223Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на право заключения договора на поставку шарико-винтовых пар (16М30Ф3.55.000/16М30Ф323.18.001) без корпуса для токарно-винторезного станка 16М30Ф31Колпино
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 16:3031.10.2019 16:3031.10.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910223Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право заключения договора на поставку шарико-винтовых пар (16М30Ф3.55.000/16М30Ф323.18.001) без корпуса для токарно-винторезного станка 16М30Ф31Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201931.10.2019 16:3031.10.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910223Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право заключения договора на поставку шарико-винтовых пар (16М30Ф3.55.000/16М30Ф323.18.001) без корпуса для токарно-винторезного станка 16М30Ф31Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на право заключения договора на поставку шарико-винтовых пар (16М30Ф3.55.000/16М30Ф323.18.001) без корпуса для токарно-винторезного станка 16М30Ф31
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.41.2
Документация лота
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.