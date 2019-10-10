Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на капитальный ремонт асфальтового покрытия дорог на территории АТЦ для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2019 году. (СКС-1607)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908361186 Уникальный номер закупки СКС-1607 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на капитальный ремонт асфальтового покрытия дорог на территории АТЦ для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2019 году. (СКС-1607) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры СКС-1607

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