Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на восстановление герметизации внутренней поверхности водопроводных колодцев, ул. М. Горького, 121 для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2019 году. (СКС-1606)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908361156 Уникальный номер закупки СКС-1606 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на восстановление герметизации внутренней поверхности водопроводных колодцев, ул. М. Горького, 121 для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2019 году. (СКС-1606) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры СКС-1606

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