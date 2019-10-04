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Номер извещения
ГП910225
Уникальный номер закупки
27974
Наименование закупки
Автомобиль Toyota Fortuner 2.7 л. бензин, комплектация КОМФОРТ ( цвет Серебристый, серый либо белый) - 1 шт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 09:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-54
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
Makarenko@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макаренко Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автомобиль Toyota Fortuner 2.7 л., бензин, комплектация КОМФОРТ (цвет Серебристый, серый либо белый) - 1 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 05:00 GMT +304.10.2019 05:0004.10.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910225Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль Toyota Fortuner 2.7 л., бензин, комплектация КОМФОРТ (цвет Серебристый, серый либо белый) - 1 шт. Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
20.11.2019 07:0020.11.2019 07:0020.11.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910225Подведение итогов не позднее Автомобиль Toyota Fortuner 2.7 л., бензин, комплектация КОМФОРТ (цвет Серебристый, серый либо белый) - 1 шт. Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль Toyota Fortuner 2.7 л., бензин, комплектация КОМФОРТ (цвет Серебристый, серый либо белый) - 1 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1шт. Коммерческие предложения принимаются только от официальных дилеров TOYOTA, с обязательным предоставлением подтверждающего сертификата. Техническое задание во вложении.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP г. НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
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Документация лота
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