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Номер извещения
ГП910222
Уникальный номер закупки
УСКиР ОКО-010/2019
Наименование закупки
Поставка емкости дренажно-канализационной (V=12,5 м3)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 08:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-71
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
medvedev.vladimir@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Медведев Владимир Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Поставка емкости дренажно-канализационной (V=12,5 м3)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 06:30 GMT +309.10.2019 06:3009.10.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910222Дата и время окончания срока приема заявок Поставка емкости дренажно-канализационной (V=12,5 м3)Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2019 07:0009.10.2019 07:0009.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910222Дата и время вскрытия заявок Поставка емкости дренажно-канализационной (V=12,5 м3)Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
30.12.2019 21:0030.12.2019 21:0030.12.2019 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910222Подведение итогов не позднее Поставка емкости дренажно-канализационной (V=12,5 м3)Новый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка емкости дренажно-канализационной (V=12,5 м3)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно рабочей документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно стоимостному предложениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
25.29.11.990
Документация лота
Кол-во: 0
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