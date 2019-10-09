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    Главная / Торги / Поставка емкости дренажно-канализационной (V=12,5 м3)

    Поставка емкости дренажно-канализационной (V=12,5 м3)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 06:3009.10.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910222Дата и время окончания срока приема заявок Поставка емкости дренажно-канализационной (V=12,5 м3)Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910222

    Уникальный номер закупки

    УСКиР ОКО-010/2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка емкости дренажно-канализационной (V=12,5 м3)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 08:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма стоимостного предложения

    Опросный лист

    Документ1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-71

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    medvedev.vladimir@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведев Владимир Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка емкости дренажно-канализационной (V=12,5 м3)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2019 06:30 GMT +309.10.2019 06:3009.10.2019 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910222Дата и время окончания срока приема заявок Поставка емкости дренажно-канализационной (V=12,5 м3)Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2019 07:0009.10.2019 07:0009.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910222Дата и время вскрытия заявок Поставка емкости дренажно-канализационной (V=12,5 м3)Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2019 21:0030.12.2019 21:0030.12.2019 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910222Подведение итогов не позднее Поставка емкости дренажно-канализационной (V=12,5 м3)Новый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.12.201930.12.2019 21:0030.12.2019 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910222Подведение итогов не позднее Поставка емкости дренажно-канализационной (V=12,5 м3)Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка емкости дренажно-канализационной (V=12,5 м3)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно рабочей документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно стоимостному предложениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно стоимостному предложению
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    25.29.11.990

    Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из прочих металлов, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/545572/name/5e17f1c507f110.17758390

    10.01.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка емкости дренажно-канализационной (V=12,5 м3)"

    Кол-во: 0

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    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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