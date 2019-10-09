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Номер извещения
ГП910221
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка плит дорожных. Объект строительства "ГРС Тымовское"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 08:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 5830
Факс
--
Адрес электронной почты
e.kushnarev@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кушнарев Евгений Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка плит дорожных. Объект строительства "ГРС Тымовское"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 16:00 GMT +309.10.2019 16:0009.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка плит дорожных. Объект строительства "ГРС Тымовское"Москва
Подведение итогов не позднее
03.12.2019 10:0003.12.2019 10:0003.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910221Подведение итогов не позднее Поставка плит дорожных. Объект строительства "ГРС Тымовское"Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка плит дорожных. Объект строительства "ГРС Тымовское"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТКП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки: Сахалинская область, пгт. ТымовскоеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
26.61.20.143
23.61.12.143
Кол-во: 103
Кол-во: 84
Кол-во: 36
Кол-во: 373
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