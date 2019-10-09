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    Главная / Торги / Поставка плит дорожных. Объект строительства "ГРС Тымовское"

    Поставка плит дорожных. Объект строительства "ГРС Тымовское"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 16:0009.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка плит дорожных. Объект строительства "ГРС Тымовское"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910221

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка плит дорожных. Объект строительства "ГРС Тымовское"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 08:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма ТКП

    Договор поставки

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 5830

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.kushnarev@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кушнарев Евгений Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка плит дорожных. Объект строительства "ГРС Тымовское"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2019 16:00 GMT +309.10.2019 16:0009.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка плит дорожных. Объект строительства "ГРС Тымовское"Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.12.2019 10:0003.12.2019 10:0003.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910221Подведение итогов не позднее Поставка плит дорожных. Объект строительства "ГРС Тымовское"Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    03.12.201903.12.2019 10:0003.12.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910221Подведение итогов не позднее Поставка плит дорожных. Объект строительства "ГРС Тымовское"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка плит дорожных. Объект строительства "ГРС Тымовское"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки: Сахалинская область, пгт. ТымовскоеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателем. Под партией товара понимается Товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    26.61.20.143

    Плиты дорожные железобетонные

    23.61.12.143

    Плиты дорожные железобетонные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор поставки

    02.10.2019

    Техническое задание

    02.10.2019

    Форма ТКП

    02.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита железобетонная 1П 30.18 по ГОСТ 21924.0-84 (3,0х1,75х0,17)"

    Кол-во: 103

    "Позиция 2"

    "Плита железобетонная 1ПДН-14 по ГОСТ Р 56600-2015 (6,0х2,0х0,14)"

    Кол-во: 84

    "Позиция 3"

    "плита ПДН АIV (6х2х0,14) серия 3.503.1-91"

    Кол-во: 36

    "Позиция 4"

    "плита ПДН (6х2х0,14) серия 3.503.1-91"

    Кол-во: 373

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