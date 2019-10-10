Оказание услуг по отлову животных без владельцев (собак), транспортировке и передаче в приют для животных без владельцев

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП910220 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по отлову животных без владельцев (собак), транспортировке и передаче в приют для животных без владельцев Валюта процедуры RUB Способ закупки Предварительный отбор Способ реализации Дата публикации

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