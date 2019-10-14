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Номер извещения
31908361315
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка дробилки валковой для нужд АО «Дальневосточное ПГО»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 09:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,
Почтовый адрес
680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15
Контактный телефон
+7 914 150-10-07
Факс
+7 4212 59-12-30
Адрес электронной почты
SidenkoMM@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сиденко Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15
Закупки и тендеры Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
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Поставка дробилки валковой для нужд АО «Дальневосточное ПГО»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дробилки валковой для нужд АО «Дальневосточное ПГО»
Начальная цена
480 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением, техническим заданием, проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением, техническим заданием, проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО
Все закупки и тендеры АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО
Адрес местонахождения
680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,
680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15
28.92.40.123
28.92
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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