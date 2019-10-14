Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка дробилки валковой для нужд АО «Дальневосточное ПГО»

    Поставка дробилки валковой для нужд АО «Дальневосточное ПГО»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 02:0014.10.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908361315Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дробилки валковой для нужд АО «Дальневосточное ПГО»г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908361315

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка дробилки валковой для нужд АО «Дальневосточное ПГО»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 09:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3. Приложение.Часть 3. Техническая часть (Техническое задание) к ЗД № 35-ЗП от 30.09.2019г.

    2. Приложение.Часть 2. Проект договора к ЗД № 34-ЗП от 02.10.2019г.

    1. Закупочная документация № 34-ЗП от 02.10.2019г.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО

    Юридический адрес

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,

    Почтовый адрес

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15

    Контактный телефон

    +7 914 150-10-07

    Факс

    +7 4212 59-12-30

    Адрес электронной почты

    SidenkoMM@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сиденко Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дробилки валковой для нужд АО «Дальневосточное ПГО»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 12:0031.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908361315Подведение итогов не позднее Поставка дробилки валковой для нужд АО «Дальневосточное ПГО»г. Хабаровск, ул. Балашовская д. 15

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дробилки валковой для нужд АО «Дальневосточное ПГО»

    Начальная цена

    480 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением, техническим заданием, проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением, техническим заданием, проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением, техническим заданием, проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО
    Все закупки и тендеры АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО

    Адрес местонахождения

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15

    Классификатор ОКПД2

    28.92.40.123

    Дробилки валковые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92

    Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка дробилки валковой для нужд АО «Дальневосточное ПГО»"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237221
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    593808
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить