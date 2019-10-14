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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908360999
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка инструментальной оснастки
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 07:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Почтовый адрес
614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Контактный телефон
+7 342 240-98-34
Факс
+7 342 240-98-34
Адрес электронной почты
ishadrina@protonpm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шадрина И. С.
Место рассмотрения предложений
Пермь, Комсомольский проспект 93, корпус 12, комн.405
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструментальной оснастки
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструментальной оснастки
Начальная цена
175 410,14
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
62 038,62 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
162 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Пермь, Комсомольский проспект 93Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Протон-ПМ
Все закупки и тендеры ПАО Протон-ПМ
Адрес местонахождения
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
25.73.40.220
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 266
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