Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки Товара в течение 18 (восемнадцати) недель с момента заключения договора. Оплата производится Покупателем в следующем порядке: - Аванс 30% от суммы договора, что составляет _________ евро __ евроцентов, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами договора. - Окончательный платеж 70% от суммы договора, что составляет _________ евро __ евроцентов, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Покупателем акта сдачи-приемки Товара предусмотренного п. 2.11. Договора.