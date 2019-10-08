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Номер извещения
31908361012
Уникальный номер закупки
86п
Наименование закупки
Поставка теплообменников и комплектующих 86п.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 07:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
Контактный телефон
+7 3467 36-19-14
Факс
+7 3467 36-19-06
Адрес электронной почты
ugrakor@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышкин Владимир Васильевич
Место рассмотрения предложений
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, кабинет 504
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка теплообменников и комплектующих
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 15:00 GMT +308.10.2019 15:0008.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908361012Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплообменников и комплектующихг. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, кабинет 504
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2019 08:0009.10.2019 08:0009.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908361012Дата и время вскрытия заявок Поставка теплообменников и комплектующихг. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая 29, кабинет 504
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка теплообменников и комплектующих
Начальная цена
4 211 597,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Ханты-Мансийск ул. Студенческая 17б.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
Адрес местонахождения
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31
46.69
46.69.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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