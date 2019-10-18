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Номер извещения
ГП910219
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление, поставка и монтаж модульного здания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 07:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), Погрузочная 60 Б. каб.327, 60Б
Почтовый адрес
654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), 654102, Погрузочная 60 Б. каб.327, 654102
Контактный телефон
+7 923 638-23-00
Факс
--
Адрес электронной почты
o.ruzhitskaya@sibenugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юшкова Светлана Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Новокузнецк (Кемеровская область)
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление, поставка и монтаж модульного здания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2019 12:00 GMT +318.10.2019 12:0018.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910219Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление, поставка и монтаж модульного зданияНовокузнецк (Кемеровская область)
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2019 12:3018.10.2019 12:3018.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910219Дата и время вскрытия заявок Изготовление, поставка и монтаж модульного зданияНовокузнецк (Кемеровская область)
Подведение итогов не позднее
21.10.2019 13:0021.10.2019 13:0021.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910219Подведение итогов не позднее Изготовление, поставка и монтаж модульного зданияНовокузнецк (Кемеровская область)
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление, поставка и монтаж модульного здания
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Новокузнецк, ул.Погрузочная, 60 - БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СИБЭНЕРГОУГОЛЬ
Все закупки и тендеры СИБЭНЕРГОУГОЛЬ
Адрес местонахождения
654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), Погрузочная 60 Б. каб.327, 60Б
654102, Российская Федерация, Кемеровская область, Новокузнецк (Кемеровская область), 654102, Погрузочная 60 Б. каб.327, 654102
25.11.10.000
25.11
Документация лота
Кол-во: 1
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