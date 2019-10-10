Выполнение работ по размещению оборудования для обработки СЕ (сборочных единиц)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Работы по настоящему договору выполняются в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения договора. Оплата Заказчиком выполненных работ производится на основании оригиналов акта о приемке выполненных работ (КС2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС3) в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами вышеуказанных документов, при этом Заказчик обязан вручную заполнить дату подписания. Оплата Заказчиком выполненных работ производится только при предоставлении Подрядчиком оригиналов счетов-фактур.