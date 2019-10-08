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    Главная / Торги / Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений ПАО "Уралхиммаш"

    Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений ПАО "Уралхиммаш"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910217Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений ПАО "Уралхиммаш"ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910217

    Уникальный номер закупки

    553-621/19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений ПАО "Уралхиммаш"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 06:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Список оборудования

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-06-52

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Vostryakov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Востряков Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    экспертиза промышленной безопасности

    Список лотов

    Лот 1

    Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений ПАО "Уралхиммаш"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 10:00 GMT +308.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910217Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений ПАО "Уралхиммаш"Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2019 10:0008.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910217Дата и время вскрытия заявок Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений ПАО "Уралхиммаш"Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 15:0031.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910217Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений ПАО "Уралхиммаш"Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений ПАО "Уралхиммаш"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19

    Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений ПАО "Уралхиммаш""

    Кол-во: 1

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