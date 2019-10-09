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    Главная / Торги / Выполнение работ по созданию инженерно-технических средств безопасности на объектах ПАО «Кузбассэнергосбыт»

    Выполнение работ по созданию инженерно-технических средств безопасности на объектах ПАО «Кузбассэнергосбыт»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 11:3009.10.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908360902Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по созданию инженерно технических средств безопасности на объектах ПАО "Кузбассэнергосбыт"КемеровоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908360902

    Уникальный номер закупки

    19/КЭС/0053

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по созданию инженерно-технических средств безопасности на объектах ПАО «Кузбассэнергосбыт»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 06:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Юридический адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    Почтовый адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Контактный телефон

    +7 3842 71-95-28

    Факс

    +7 3842 71-95-28

    Адрес электронной почты

    kes.zakupki@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурская Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Закупки и тендеры Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по созданию инженерно технических средств безопасности на объектах ПАО "Кузбассэнергосбыт"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2019 11:30 GMT +309.10.2019 11:3009.10.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908360902Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по созданию инженерно технических средств безопасности на объектах ПАО "Кузбассэнергосбыт"Кемерово

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 11:0018.10.2019 11:0018.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908360902Подведение итогов не позднее Выполнение работ по созданию инженерно технических средств безопасности на объектах ПАО "Кузбассэнергосбыт"Кемерово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 11:0018.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908360902Подведение итогов не позднее Выполнение работ по созданию инженерно технических средств безопасности на объектах ПАО "Кузбассэнергосбыт"Кемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по созданию инженерно технических средств безопасности на объектах ПАО "Кузбассэнергосбыт"

    Начальная цена

    1 560 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ ( ф. КС-3), выставления Подрядчиком счет-фактуры
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Адрес местонахождения

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Классификатор ОКПД2

    33.20.42

    Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.2

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по созданию системы телевизионного наблюдения в г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Кирова, 108"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Выполнение работ по созданию системы телевизионного наблюдения в г. Гурьевск, ул. 30 Лет Победы, 4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Выполнение работ по созданию системы телевизионного наблюдения в г. Новокузнецке, ул. Орджоникидзе, 18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Выполнение работ по созданию системы телевизионного наблюдения в г. Новокузнецке, ул. Орджоникидзе, 18а"

    Кол-во: 1

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