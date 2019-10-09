Выполнение работ по созданию инженерно технических средств безопасности на объектах ПАО "Кузбассэнергосбыт"

Подведение итогов не позднее

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Выполнение работ по созданию инженерно технических средств безопасности на объектах ПАО "Кузбассэнергосбыт"

Цена договора и требования к обеспечению

Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

или

* Если это является обязательным условием

Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ ( ф. КС-3), выставления Подрядчиком счет-фактуры

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Подавать заявки без использования ЭП

Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Выполнение работ по созданию системы телевизионного наблюдения в г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Кирова, 108" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Выполнение работ по созданию системы телевизионного наблюдения в г. Гурьевск, ул. 30 Лет Победы, 4" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Выполнение работ по созданию системы телевизионного наблюдения в г. Новокузнецке, ул. Орджоникидзе, 18" Кол-во: 1