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Номер извещения
31908360902
Уникальный номер закупки
19/КЭС/0053
Наименование закупки
Выполнение работ по созданию инженерно-технических средств безопасности на объектах ПАО «Кузбассэнергосбыт»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 06:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
Почтовый адрес
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
Контактный телефон
+7 3842 71-95-28
Факс
+7 3842 71-95-28
Адрес электронной почты
kes.zakupki@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Гурская Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Кемерово
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Выполнение работ по созданию инженерно технических средств безопасности на объектах ПАО "Кузбассэнергосбыт"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 11:30 GMT +309.10.2019 11:3009.10.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908360902Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по созданию инженерно технических средств безопасности на объектах ПАО "Кузбассэнергосбыт"Кемерово
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 11:0018.10.2019 11:0018.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908360902Подведение итогов не позднее Выполнение работ по созданию инженерно технических средств безопасности на объектах ПАО "Кузбассэнергосбыт"Кемерово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по созданию инженерно технических средств безопасности на объектах ПАО "Кузбассэнергосбыт"
Начальная цена
1 560 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
Адрес местонахождения
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,
650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4
33.20.42
33.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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