www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП910216
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по прокладке внеплощадочных сетей водоснабжения для объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 05:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
Контактный телефон
+7 4212 91-90-98 доб. 108
Факс
--
Адрес электронной почты
bokareva@vtu27.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бокарева Юлия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по прокладке внеплощадочных сетей водоснабжения для объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.11.2019 03:00 GMT +308.11.2019 03:0008.11.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910216Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по прокладке внеплощадочных сетей водоснабжения для объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов» р.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
08.11.2019 03:0008.11.2019 03:0008.11.2019 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910216Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по прокладке внеплощадочных сетей водоснабжения для объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов» р.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
18.11.2019 11:0018.11.2019 11:0018.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910216Подведение итогов не позднее Выполнение работ по прокладке внеплощадочных сетей водоснабжения для объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов» р.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по прокладке внеплощадочных сетей водоснабжения для объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию и Проектной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, п.ВаниноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22
42.21.22.110
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.