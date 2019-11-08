Выполнение работ по прокладке внеплощадочных сетей водоснабжения для объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов»

Выполнение комплекса работ «под ключ», в том числе разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ в рамках мероприятия инвестиционной программы ООО «РВК-Архангельск» ID: 1.1.2.В.2022: «Строительство II и III очереди кольцевого водовода в г. Архангельск». II очередь - участок от пересечения ул. Смольный Буян и пр. Обводный канал до пересечения ул. Тимме и пр. Дзержинского. Участок ВКсущ.- ВК1