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    Главная / Торги / Выполнение работ по прокладке внеплощадочных сетей водоснабжения для объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов»

    Выполнение работ по прокладке внеплощадочных сетей водоснабжения для объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.11.2019 03:0008.11.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910216Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по прокладке внеплощадочных сетей водоснабжения для объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов» р.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910216

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по прокладке внеплощадочных сетей водоснабжения для объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 05:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    ссылка на ПД

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98 доб. 108

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    bokareva@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бокарева Юлия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по прокладке внеплощадочных сетей водоснабжения для объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.11.2019 03:00 GMT +308.11.2019 03:0008.11.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910216Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по прокладке внеплощадочных сетей водоснабжения для объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов» р.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    08.11.2019 03:0008.11.2019 03:0008.11.2019 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910216Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по прокладке внеплощадочных сетей водоснабжения для объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов» р.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    18.11.2019 11:0018.11.2019 11:0018.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910216Подведение итогов не позднее Выполнение работ по прокладке внеплощадочных сетей водоснабжения для объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов» р.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.11.201918.11.2019 11:0018.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910216Подведение итогов не позднее Выполнение работ по прокладке внеплощадочных сетей водоснабжения для объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов» р.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по прокладке внеплощадочных сетей водоснабжения для объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию и Проектной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, п.ВаниноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22.110

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов воды или сточных вод

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    проект договора

    02.10.2019

    ссылка на ПД

    02.10.2019

    Закупочная документация

    02.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка внеплощадочных сетей водоснабжения для объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов» "

    Кол-во: 1

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