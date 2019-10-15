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    Главная / Торги / закупка запасных частей для экскаватора марки DOOSAN SOLAR VIN:DHKHELXOE80001718

    закупка запасных частей для экскаватора марки DOOSAN SOLAR VIN:DHKHELXOE80001718

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910411Дата и время окончания срока приема заявок закупка запасных частей для экскаватора маркиDOOSAN SOLAR VIN:DHKHELXOE80001718НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910411

    Уникальный номер закупки

    274311

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка запасных частей для экскаватора марки DOOSAN SOLAR VIN:DHKHELXOE80001718

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.10.2019 08:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    проект спецификации

    система контроля

    проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕТАЛЛУРГШАХТСПЕЦСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО МШСС

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Набережная, 1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Северная, 5

    Контактный телефон

    +7 41147 9-35-73

    Факс

    +7 41147 9-22-42

    Адрес электронной почты

    Larisa.Korol@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Король Лариса Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей для экскаватора маркиDOOSAN SOLAR VIN:DHKHELXOE80001718

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 13:00 GMT +315.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910411Дата и время окончания срока приема заявок закупка запасных частей для экскаватора маркиDOOSAN SOLAR VIN:DHKHELXOE80001718Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    04.11.2019 10:0004.11.2019 10:0004.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910411Подведение итогов не позднее закупка запасных частей для экскаватора маркиDOOSAN SOLAR VIN:DHKHELXOE80001718Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.11.201904.11.2019 10:0004.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910411Подведение итогов не позднее закупка запасных частей для экскаватора маркиDOOSAN SOLAR VIN:DHKHELXOE80001718Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей для экскаватора маркиDOOSAN SOLAR VIN:DHKHELXOE80001718

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ст. Улак (Амурская область), грузополучатель: ООО "Эльгауголь" (с пометкой груз для АО "МШСС") ст.Улак Амурская область (676230, Россия, Амурская область, Зейский район, ст.Улак - отправка транспортной компанией Азимут для АО "МШСС")Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    условия оплаты: в течение 60 календарных дней с момента поступления ТМЦ на склад Покупателя, срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора и спецификации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МШСС
    Все закупки и тендеры АО МШСС

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Набережная, 1

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Северная, 5

    Классификатор ОКПД2

    28.9

    Оборудование специального назначения прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    документация

    03.10.2019

    проект спецификации

    03.10.2019

    система контроля

    03.10.2019

    проект договора

    03.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "джойстик правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "джойстик левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "кресло оператора"

    Кол-во: 1

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