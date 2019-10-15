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Номер извещения
ГП910411
Уникальный номер закупки
274311
Наименование закупки
закупка запасных частей для экскаватора марки DOOSAN SOLAR VIN:DHKHELXOE80001718
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2019 08:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Набережная, 1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Северная, 5
Контактный телефон
+7 41147 9-35-73
Факс
+7 41147 9-22-42
Адрес электронной почты
Larisa.Korol@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Король Лариса Николаевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Закупка запасных частей для экскаватора маркиDOOSAN SOLAR VIN:DHKHELXOE80001718
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 13:00 GMT +315.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910411Дата и время окончания срока приема заявок закупка запасных частей для экскаватора маркиDOOSAN SOLAR VIN:DHKHELXOE80001718Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
04.11.2019 10:0004.11.2019 10:0004.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910411Подведение итогов не позднее закупка запасных частей для экскаватора маркиDOOSAN SOLAR VIN:DHKHELXOE80001718Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запасных частей для экскаватора маркиDOOSAN SOLAR VIN:DHKHELXOE80001718
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ст. Улак (Амурская область), грузополучатель: ООО "Эльгауголь" (с пометкой груз для АО "МШСС") ст.Улак Амурская область (676230, Россия, Амурская область, Зейский район, ст.Улак - отправка транспортной компанией Азимут для АО "МШСС")Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Набережная, 1
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Северная, 5
28.9
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 1
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