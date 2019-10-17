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Номер извещения
ГП910214
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению испытаний пород на опасность фрикционного воспламенения метановоздушной смеси, определению удельного пылевыделения , определению технически достижимого уровня запыленности воздуха, разработка и согласованию уточненных параметров пылеподавления для лавы и проходческого забоя, на погрузочных и перегрузочных пунктах, определению склонности пласта к увлажнению, рассмотрению возможности ведения работ по неувлажненному массиву (выемочный участок, проходческий забой), определению прогнозной запыленности рудничного воздуха, разработке порядка мер, направленных на снижение запыленности рудничного воздуха, определению нижнего предела взрываемости отложившейся угольной пыли и нормы осланцевания в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 05:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-28-19
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
voloshinani@kuz.rikt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волошина Надежда Ивановна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Оказание услуг по проведению испытаний пород на опасность фрикционного воспламенения метановоздушной смеси, определению удельного пылевыделения , определению технически достижимого уровня запыленности воздуха, разработка и согласованию уточненных параметров пылеподавления для лавы и проходческого забоя, на погрузочных и перегрузочных пунктах, определению склонности пласта к увлажнению, рассмотрению возможности ведения работ по неувлажненному массиву (выемочный участок, проходческий забой), определению прогнозной запыленности рудничного воздуха, разработке порядка мер, направленных на снижение запыленности рудничного воздуха, определению нижнего предела взрываемости отложившейся угольной пыли и нормы осланцевания в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2019 10:00 GMT +317.10.2019 10:0017.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910214Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению испытаний пород на опасность фрикционного воспламенения метановоздушной смеси, определению удельного пылевыделения , определению технически достижимого уровня запыленности воздуха, разработка и согласованию уточненных параметров пылеподавления для лавы и проходческого забоя, на погрузочных и перегрузочных пунктах, определению склонности пласта к увлажнению, рассмотрению возможности ведения работ по неувлажненному массиву (выемочный участок, проходческий забой), определению прогнозной запыленности рудничного воздуха, разработке порядка мер, направленных на снижение запыленности рудничного воздуха, определению нижнего предела взрываемости отложившейся угольной пыли и нормы осланцевания в 2020 годуМеждуреченск
Дата и время вскрытия заявок
17.10.2019 10:0017.10.2019 10:0017.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП910214Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению испытаний пород на опасность фрикционного воспламенения метановоздушной смеси, определению удельного пылевыделения , определению технически достижимого уровня запыленности воздуха, разработка и согласованию уточненных параметров пылеподавления для лавы и проходческого забоя, на погрузочных и перегрузочных пунктах, определению склонности пласта к увлажнению, рассмотрению возможности ведения работ по неувлажненному массиву (выемочный участок, проходческий забой), определению прогнозной запыленности рудничного воздуха, разработке порядка мер, направленных на снижение запыленности рудничного воздуха, определению нижнего предела взрываемости отложившейся угольной пыли и нормы осланцевания в 2020 годуМеждуреченск
Подведение итогов не позднее
22.11.2019 10:0022.11.2019 10:0022.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910214Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению испытаний пород на опасность фрикционного воспламенения метановоздушной смеси, определению удельного пылевыделения , определению технически достижимого уровня запыленности воздуха, разработка и согласованию уточненных параметров пылеподавления для лавы и проходческого забоя, на погрузочных и перегрузочных пунктах, определению склонности пласта к увлажнению, рассмотрению возможности ведения работ по неувлажненному массиву (выемочный участок, проходческий забой), определению прогнозной запыленности рудничного воздуха, разработке порядка мер, направленных на снижение запыленности рудничного воздуха, определению нижнего предела взрываемости отложившейся угольной пыли и нормы осланцевания в 2020 годуМеждуреченск
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
22.11.201922.11.2019 10:0022.11.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910214Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению испытаний пород на опасность фрикционного воспламенения метановоздушной смеси, определению удельного пылевыделения , определению технически достижимого уровня запыленности воздуха, разработка и согласованию уточненных параметров пылеподавления для лавы и проходческого забоя, на погрузочных и перегрузочных пунктах, определению склонности пласта к увлажнению, рассмотрению возможности ведения работ по неувлажненному массиву (выемочный участок, проходческий забой), определению прогнозной запыленности рудничного воздуха, разработке порядка мер, направленных на снижение запыленности рудничного воздуха, определению нижнего предела взрываемости отложившейся угольной пыли и нормы осланцевания в 2020 годуМеждуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению испытаний пород на опасность фрикционного воспламенения метановоздушной смеси, определению удельного пылевыделения , определению технически достижимого уровня запыленности воздуха, разработка и согласованию уточненных параметров пылеподавления для лавы и проходческого забоя, на погрузочных и перегрузочных пунктах, определению склонности пласта к увлажнению, рассмотрению возможности ведения работ по неувлажненному массиву (выемочный участок, проходческий забой), определению прогнозной запыленности рудничного воздуха, разработке порядка мер, направленных на снижение запыленности рудничного воздуха, определению нижнего предела взрываемости отложившейся угольной пыли и нормы осланцевания в 2020 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Срок выполнения работ с 01.01.2020 по 31.12.2020. промежуточные сроки оказания услуг указаны в приложении к техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
09.90.19.900
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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