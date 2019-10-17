Оказание услуг по проведению испытаний пород на опасность фрикционного воспламенения метановоздушной смеси, определению удельного пылевыделения , определению технически достижимого уровня запыленности воздуха, разработка и согласованию уточненных параметров пылеподавления для лавы и проходческого забоя, на погрузочных и перегрузочных пунктах, определению склонности пласта к увлажнению, рассмотрению возможности ведения работ по неувлажненному массиву (выемочный участок, проходческий забой), определению прогнозной запыленности рудничного воздуха, разработке порядка мер, направленных на снижение запыленности рудничного воздуха, определению нижнего предела взрываемости отложившейся угольной пыли и нормы осланцевания в 2020 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП910214 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по проведению испытаний пород на опасность фрикционного воспламенения метановоздушной смеси, определению удельного пылевыделения , определению технически достижимого уровня запыленности воздуха, разработка и согласованию уточненных параметров пылеподавления для лавы и проходческого забоя, на погрузочных и перегрузочных пунктах, определению склонности пласта к увлажнению, рассмотрению возможности ведения работ по неувлажненному массиву (выемочный участок, проходческий забой), определению прогнозной запыленности рудничного воздуха, разработке порядка мер, направленных на снижение запыленности рудничного воздуха, определению нижнего предела взрываемости отложившейся угольной пыли и нормы осланцевания в 2020 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс» Юридический адрес 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6 Почтовый адрес 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6 Контактный телефон +7 38475 7-28-19 Факс +7 38475 7-22-41 Адрес электронной почты voloshinani@kuz.rikt.ru Ф.И.О. контактного лица Волошина Надежда Ивановна Место рассмотрения предложений Междуреченск Закупки и тендеры Кемеровская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru